Juguetes adaptados para que los menores con diversidad funcional puedan disfrutar esta Navidad

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una gran parte de los más de 60.000 niños de 0 a 6 años con algún tipo de diversidad funcional que hay en España tendrán dificultades para poder disfrutar de juguetes adaptados esta Navidad, según denuncia la empresa Irisbond.

El escaso número de juegos para ellos y su elevado precio --entre 120 y 5.000 euros--, dificultan su adqusición por lo que la compañía ha puesto en marcha una campaña solidaria que busca concienciar sobre el derecho de todos los niños a jugar, independientemente de su condición.

En la pasada edición participaron empresas de la talla de las tecnológicas Samsung y Microsoft y se lograron 11 lotes de juguetes adaptados nuevos por valor de 12.000 euros, destinados a niños y niñas de entre 3 y 10 años con diversidad funcional sensoriomotora de la Fundación Bobath.

Se trata de una serie de juguetes que pueden adaptarse con un pulsador blando, fácil de presionar con manos o cabeza para activar los juguetes, que también se pueden activar con la mirada, para dar acceso al ordenador y control remoto.

"Esta donación va a tener un altísimo impacto en sus vidas y la de sus familias, ya que muchos de ellos no pueden tener acceso por el elevado precio. Necesitamos juguetes que no sólo muestren discapacidades, si no que se adapten a la propia discapacidad del niño, ayudando a normalizarla desde la infancia", ha afirmado Eduardo Jáuregui, fundador y CEO de Irisbond.

La campaña de donación ya se ha abierto, tanto para particulares como para empresas, y los juguetes o dispositivos de comunicación se pueden adquirir en la tienda de Iribond. Todas las donaciones son para familias que lo necesitan y se entregarán al Hospital de la Fe en Valencia y al Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla.