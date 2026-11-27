Magdalena Leal, Premio 'Por Talento Emprende' de Fundación ONCE - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lamandala, negocio de cajas de regalo y kits de bienvenida elaborados con productos artesanales regentado por Magdalena Leal, una andaluza con síndrome de Down y afincada en Vigo, ha recibido el Premio Por Talento Emprende de Fundación ONCE.

El galardón se ha entregado en la gala del III Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad, que se está celebrando en Madrid y está organizado por Fundación ONCE, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad (ASEMDIS).

Tal y como se indica en su web, Lamandala es "mucho más que una tienda", ya que representa un modelo de trabajo autónomo centrado en las capacidades de personas con discapacidad. Maleni, como la conocen sus allegados, prepara a mano cajas de regalo y kits de bienvenida con productos artesanales y de proximidad desde su tienda en Vigo, y lo hace con apoyo, pero también "con iniciativa propia".

Además del premio principal, estos galardones reconocen también a los mejores proyectos de personas emprendedoras con discapacidad que destacan en las categorías de Resiliencia, Innovación y Mujer Empoderada.

En el apartado de Resiliencia, el galardón ha sido también para Magdalena Leal, mientras que el de Mujer Empoderada ha ido a parar a Ana Roca. La categoría de Innovación ha quedado desierta en esta ocasión. Ana Roca Capellades, impulsora de Ana Sek, recibió el galardón en la categoría Mujer Empoderada por un proyecto de asesoría, formación y acompañamiento a personas emprendedoras y empresas a las que ayuda a estructurar sus ideas de negocio y desarrollar estrategias, planes de marketing y de acción para construir negocios viables y sostenibles.

Los Premios 'Por Talento Emprende' constituyen un certamen que reconoce el talento emprendedor de las personas con discapacidad que lideran proyectos en los que destacan la innovación, el impacto social, la sostenibilidad, la resiliencia y el liderazgo femenino. Cada categoría está dotada con un premio de 2.000 euros, un programa de mentoría especializado y visibilidad en medios de comunicación. Además, el premio adicional 'Por Talento Emprende' recibe 3.000 euros.

En la clausura del III Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad, se ha hecho un llamamiento a administraciones y entidades relacionadas con el autoempleo para que derriben barreras y faciliten el camino a quienes quieren hacer realidad el sueño de montar un negocio.

"Emprender es sufrir, agotarse, pasar por momentos duros", ha asegurado el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, encargado de clausurar el evento, además de destacar la importancia de prestar "acompañamiento cercano y próximo" de entidades y administraciones públicas, además de tener "creatividad y voluntad".

Organizado en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad (ASEMDIS) el encuentro ha reunido a unas 200 personas en el Espacio Ventas de Madrid para abordar durante dos días "el gran reto emocional" que supone emprender.

Además de los organizadores, también colaboran en el congreso el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Consejo General de Administradores de España, Holded, Laboral Kutxa, Centro Internacional Santander Emprendimiento, Nttdata, el Colegio Oficial de Psicología de Madrid y Youth Business Spain.