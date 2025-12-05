Más de 9.000 personas participan en el programa de voluntariado de Fundación Mapfre este 2025

Más de 9.000 personas participan en el programa de voluntariado de Fundación Mapfre - FUNDACIÓN MAPFRE

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.286 personas han participado de forma voluntaria, en lo que va de año, en las 2.613 actividades impulsadas por el Programa de Voluntariado de Fundación Mapfre al que pertenecen empleados y familiares de Mapfre, así como Eviden (Grupo ATOS), Michelin España y Portugal, Securitas Direct, Solunion y Verisure Chile.

La entidad, que ha dado a conocer estas cifras con motivo del Día Internacional de los Voluntarios, que se celebra este 5 de diciembre, ha señalado que las actividades han permitido mejorar la calidad de vida de 138.592 personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social de un total de 24 países.

Además, el 23% de la plantilla global de la compañía ha participado hasta el momento en alguna de las actividades de voluntariado realizadas durante el 2025, ha informado la entidad en un comunicado.

Estos resultados representan un incremento del 16% con respecto al número de voluntarios registrados en 2024, así como un crecimiento destacado en relación al número de beneficiarios, 11.750 más que el año anterior, y el número de actividades, 500 más.

El Programa de Voluntariado de Fundación Mapfre tiene como principal objetivo "mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas más desfavorecidas y de la sociedad en general y facilitar a los empleados de las empresas adheridas y a sus familiares la oportunidad de contribuir a construir un mundo más justo, solidario, humano y sostenible", ha indicado la responsable de Voluntariado de Fundación Mapfre, Marta Granero.

Entre las acciones más relevantes de 2025, destaca la entrega de más de 10.000 kilos de comida, entre alimentos frescos y no perecederos, para ayudar a ayudar a más de 300 familias de la Asociación Pato Amarillo (España); otra desarrollada en Puerto Rico para proporcionar material escolar a 400 estudiantes con escasos recursos; otra, celebrada en Brasil, para ofrecer 500 kits de higiene personal; y otra, en Venezuela, para sensibilizar a más de 2.000 personas sobre la importancia de limpiar las playas y proteger el medio ambiente.