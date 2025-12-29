El mercadillo solidario de Fundación MAPFRE recauda más de 55.000 euros este 2025, récord de recaudación

El mercadillo solidario de Fundación MAPFRE bate récord de recaudación, con más de 55.000 euros - FUNDACIÓN MAPFRE

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Mercadillo Solidario de Fundación MAPFRE, celebrado el pasado 14 de diciembre, en Madrid, ha recaudado un total de 55.673 euros, lo que supone un 30% más respecto al año 2024. En concreto, los fondos conseguidos desde los puestos y actividades de Fundación MAPFRE han ascendido a un total de 43.366, mientras que la recaudación de las 11 entidades sociales que participaron en el evento fue de 12.307 euros.

Como detalla la institución, la recaudación total de este evento --que se celebra desde hace más de 10 años-- se destinará a la Asociación Guerreros Púrpura, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades neurológicas, metabólicas y endocrinas, especialmente aquellas consideradas raras o sin diagnóstico.

Así, promueve la investigación médica, ofrece apoyo psicológico y terapias de rehabilitación, y organiza actividades de ocio inclusivo para las familias, al tiempo que impulsa proyectos como Hogar Guerrero y eventos solidarios como mercadillos y cenas benéficas para recaudar fondos.

En el Mercadillo Solidario de este año han participado 70 voluntarios de Fundación MAPFRE y han colaborado diversas instituciones, como Securitas Direct, Solunion, Fundación Mahou, NTT Data y Fundación Real Madrid, y otras que trabajan con diferentes colectivos vulnerables, como Talismán, Manos Unidas, Fundación Bobath o Fundación Contemplare, que ofrecieron sus productos para impulsar sus propias causas solidarias.

La iniciativa contó, además, con una rifa solidaria, un espectáculo de magia y las actuaciones del Coro Social Inclusivo de Voluntarios Fundación MAPFRE y el grupo Rock Choir.