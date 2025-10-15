MicroBank destina 31,7 millones a microcréditos para proyectos asesorados por entidades sociales

Uno de los proyectos financiados por MicroBank. - CAIXABANK

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

MicroBank ha concedido 31,7 millones de euros en microcréditos a emprendedores asesorados por entidades sociales entre enero y agosto de este año, un 8,8% más que en el mismo periodo de 2024, en 1.480 operaciones, informa en un comunicado este miércoles.

El 99% de los créditos se ha destinado a la apertura de nuevos negocios, "consolidando el compromiso de MicroBank con la inclusión financiera y la igualdad de oportunidades".

Por sectores, la restauración, con el 15,9% del total, y la belleza, con el 10,4%, fueron los más frecuentes, aunque ha habido un incremento del transporte de mercancías.

En cuanto al perfil del beneficiario, el 56% son mujeres y por edad, destacan los emprendedores de entre 30 y 39 años, que concentran la mayor parte de las solicitudes.

La directora general de MicroBank, Cristina González, ha explicado que estos créditos permiten "facilitar que miles de personas den el paso de emprender, generando oportunidades laborales y dinamizando el tejido productivo".