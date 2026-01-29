Un millar de jóvenes voluntarios difunden e impulsan la FP por toda España con el apoyo de la Cámara de Comercio

La Red de Embajadores de Somos FP - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Red de Embajadores de Somos FP, impulsada por la Cámara de Comercio de España y CaixaBank Dualiza, con el apoyo del Fondo Social Europeo, ha alcanzado los 995 embajadores al sumar 295 nuevos jóvenes en 2025, según han informado los impulsores de esta iniciativa.

Se trata de voluntarios que estudian o han estudiado formación profesional y se dedican a difundir e impulsar esta vía educativa por toda España con el apoyo de 19 Cámaras de Comercio territoriales.

Según constatan las cifras, 2025 ha sido un año muy positivo para el crecimiento de la Red. Los embajadores --de los cuales una gran parte ya está trabajando-- han participado en un total de 414 eventos, ya fueran charlas en institutos, ferias de empleo, jornadas de sensibilización y todo tipo de actos.

En total, 18.000 personas asistieron a las distintas acciones llevadas a cabo en las que los embajadores se dedican a promover los beneficios de esta modalidad educativa, aconsejar a otros jóvenes sobre su futuro profesional y a resolver dudas desde su propia experiencia personal.

Desde 2018 --año de la creación de la Red--, se han realizado un total de 1.600 acciones en las que han participado más de 71.000 alumnos, padres y profesionales de diversos sectores.

Además, la Red se implantará este 2026 en nuevos territorios del país a los que todavía no había llegado, como es el caso de Lanzarote y La Graciosa, Palamós y Teruel, gracias a la incorporación al proyecto de sus Cámaras de Comercio.

En total, los embajadores actúan en 18 provincias del país a través de 19 Cámaras: A Coruña, Alicante, Barcelona, Cáceres, Ceuta, Gijón, Girona, Granada, León, Linares, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Valencia y Valladolid, además de las nuevas incorporaciones ya mencionadas.

En cuanto a la difusión de la actividad de la Red a través de redes sociales, en 2025 los embajadores han publicado 1.600 contenidos en las distintas plataformas de Somos FP en Instagram, LinkedIn, YouTube, X y TikTok.