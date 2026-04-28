Murcia aplica por primera vez la IA para mejorar la recogida selectiva de vidrio

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, presenta la campaña 'Ecobarrios' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia será la primera ciudad de España en poner en marcha un modelo integral de movilización ciudadana que combina inteligencia artificial (IA), análisis de datos y acciones de proximidad para aumentar el reciclaje de envases de vidrio, según ha informado el ayuntamiento capitalino.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha presentado este martes la campaña 'Ecobarrios', dirigida a mejorar la recogida selectiva de vidrio y reforzar la concienciación ciudadana sobre la importancia del reciclaje.

Gracias al uso de herramientas de IA y analítica de datos, se han identificado once barrios con un "alto potencial" de mejora en la recogida de vidrio, que son Vistalegre, San Miguel, La Fama, San Lorenzo, Santa Eulalia, San Juan, El Carmen, San Pedro, San Antolín, San Nicolás y San Antón.

En estas zonas se actuará de manera prioritaria, alcanzando a 41 unidades censales y 18.500 viviendas en las que residen más de 39.000 vecinos, quienes recibirán información directa en sus domicilios sobre la obligación de separar correctamente los residuos, tal y como recogen las ordenanzas municipales.

Además, un equipo de educadores ambientales realizará visitas puerta a puerta para resolver dudas, explicar la campaña y destacar los beneficios ambientales del reciclaje de vidrio.

Como parte de esta actuación, el Ayuntamiento instalará nuevos contenedores verdes, que se suman a los existentes, y repartirá bolsas para el reciclaje de vidrio en los hogares, fomentando la separación desde el origen.

Los informadores ambientales estarán igualmente presentes en zonas comerciales y espacios de gran afluencia para atender consultas y reforzar el mensaje de la campaña.

La iniciativa se completa con una campaña de comunicación muy segmentada que incluirá publicidad exterior, mupis, marquesinas, redes sociales, medios tradicionales y televisión conectada. Los mensajes estarán adaptados a cada barrio y utilizarán expresiones y un lenguaje cercano, propio de Murcia, para conectar mejor con los vecinos.

El reciclaje de vidrio es un claro de economía circular, ya que se recicla al 100% y puede reutilizarse indefinidamente sin perder sus propiedades. En España ya se reciclan 7 de cada 10 envases.

Reciclar solo 10 botellas de vidrio permite ahorrar la energía que consume un smartphone durante casi un año y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a un coche recorriendo 15 kilómetros.