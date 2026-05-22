Nortempo y AEDIPE premian a profesionales y empresas cántabras por su gestión de RRHH

Premiados, organizadores y jurado. - NORTEMPO

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo Nortempo, en colaboración con AEDIPE Cantabria (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), ha celebrado la XXVIII edición de los Premios Nortempo-AEDIPE Cantabria, en la que se ha reconocido a profesionales y empresas cántabras por su excelente gestión en el área de Recursos Humanos.

En concreto, se ha destacado a Sergio Gutiérrez Fernández por su trayectoria "sólida y comprometida" como director de RRHH en Reinosa Forgings and Castings, dada su contribución "al desarrollo de las personas, la mejora de las organizaciones y la consolidación de una función de RRHH cercana, estratégica y orientada al talento".

Mientras que Mutua Montañesa ha sido la empresa reconocida por su innovación en Recursos Humanos, al impulsar un modelo de gestión de personas "que integra cultura, talento, tecnología e inteligencia artificial para transformar la organización y mejorar la experiencia de sus profesionales". El galardón lo ha recogido su director de Personas, Innovación y Tecnología, Juan Hernández.

En la categoría de Bienestar Corporativo y RSC, el jurado ha premiado a Andros La Serna por su modelo integral y consolidado de bienestar corporativo y responsabilidad social, "con impacto real en sus personas, en la inclusión, en la sostenibilidad y en el entorno social de Cantabria".

Además, la compañía ToGo Better ha recibido el accésit de esta categoría por su proyecto innovador de bienestar corporativo, basado en datos, salud integral y metodologías de alto rendimiento aplicadas al cuidado de las personas en organizaciones como Grupo Nestlé, Acorde Technólogies, Cantabria Labs e Incentro.

El evento, que ha reunido a representantes del ámbito empresarial y de Recursos Humanos, tiene el objetivo de reconocer, visibilizar y poner en valor a organizaciones y profesionales que impulsan modelos de gestión de personas con impacto real en el tejido empresarial de la comunidad.

Durante su intervención, la presidenta de AEDIPE Cantabria, Teresa Iglesias, ha señalado que los Recursos Humanos han pasado a convertirse en una "palanca de transformación, especialmente en un momento marcado por la inteligencia artificial, las nuevas formas de trabajo y la necesidad de desarrollar talento".

En línea con el lema internacional de este año, 'Empoderar a las personas para liderar el cambio', ha subrayado que el reto de la profesión no es solo gestionar los cambios organizativos, sino preparar a las personas para protagonizarlos, construyendo organizaciones donde puedan crecer, aprender, aportar y liderar.

Por su parte, el CEO de Grupo Nortempo, Ángel Pidal, ha afirmado que, en un contexto marcado por la aceleración tecnológica y los cambios en el mercado laboral, "la tecnología ayuda, pero no reemplaza", y puso el foco en la necesidad de evolucionar las estrategias de atracción, desarrollo y fidelización del talento.

Asimismo, ha remarcado que "la ventaja competitiva hoy está en la coherencia", alineando la propuesta interna de las organizaciones con la experiencia real de las personas.

La jornada, además, ha contado con una ponencia y una mesa redonda sobre 'Empoderar a las personas para liderar el cambio'.