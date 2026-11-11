Once adolescentes promueven en Almería la inclusión comunicativa en las aulas con el apoyo de Fundación Unicaja

La responsable de Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez, junto a dos jóvenes durante una jornada del proyecto 'Conecta+' en la Universidad de Almería. - UNICAJA

ALMERÍA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha respaldado el proyecto 'Conecta+', impulsado por la Fundación Gema Canales, que convierte a once adolescentes usuarios de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) en "agentes activos de cambio" para sensibilizar sobre la diversidad comunicativa y promover entornos educativos y sociales más inclusivos.

El proyecto contempla una docena de jornadas formativas en centros educativos de Andalucía y Ciudad Real, en las que está prevista la participación de cerca de 1.800 personas, entre alumnado y docentes.

La responsable de Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez, ha participado en una de las jornadas de divulgación del proyecto, celebrada en la Universidad de Almería (UAL).

Las actividades permiten acercar al alumnado y al profesorado la Comunicación Aumentativa y Alternativa, "un conjunto de herramientas para facilitar la comunicación cuando el lenguaje oral no es posible", según ha explicado Fundación Unicaja en una nota.

Además de la sensibilización educativa, 'Conecta+' promueve la inclusión social y laboral de los adolescentes con discapacidad que participan en el proyecto, mediante experiencias de participación y presencia real en la comunidad.

LA HISTORIA DE GEMA CANALES

Gema Canales es una joven con parálisis cerebral grave que se comunica mediante un sistema de comunicación con acceso por mirada, una tecnología que le permite relacionarse con su entorno y participar activamente en diferentes ámbitos de su vida cotidiana.

Gracias a este sistema, Canales se ha convertido, según la entidad, en la primera joven con su condición que ha superado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La fundación que lleva su nombre trabaja para divulgar la CAA, dar voz a quienes utilizan estos sistemas y eliminar las barreras sociales, educativas y actitudinales que dificultan su integración en las aulas.

La Fundación Gema Canales es, según Fundación Unicaja, la única fundación en la que personas usuarias, familias y profesionales de CAA se unen para defender y divulgar los derechos de las personas con necesidades complejas de comunicación.

Entre sus objetivos figuran el apoyo a las familias, la investigación en comunicación aumentativa y alternativa, la formación y el desarrollo profesional del profesorado, el acceso a la tecnología y la puesta en marcha de programas de apoyo para las personas usuarias, así como el fomento de la educación y la inclusión educativa de las personas con discapacidad.

36 PROYECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

El proyecto 'Conecta+' forma parte de las 36 iniciativas seleccionadas en Andalucía y Ciudad Real dentro de la convocatoria social y medioambiental de Fundación Unicaja, dotada con dos millones de euros.

Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar proyectos y programas que favorezcan la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, además de promover la sensibilización medioambiental y la preservación de la biodiversidad y las especies.