ONCE lanza 'Reto Innova Emprendedores 2026': busca startups y pymes para 4 retos reales

ONCE lanza una nueva edición del 'Reto ONCE Innova Emprendedores 2026' - ONCE

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

ONCE ha lanzado una nueva edición del 'Reto ONCE Innova Emprendedores', su programa de innovación abierta con el que busca incorporar soluciones desarrolladas por startups para dar respuesta a retos reales de la organización.

El programa va dirigido a startups, scale-ups y pymes digitales que cuenten con soluciones ya en el mercado y capacidad de desarrollar un piloto en colaboración con ONCE. El objetivo es identificar propuestas innovadoras que puedan implementarse en un entorno real y generar impacto directo en la vida de las personas, especialmente en ámbitos relacionados con la autonomía, la inclusión y la mejora de procesos logísticos y gestión de residuos.

De este modo, con el lema 'ONCE busca startups para solucionar cuatro retos en su programa de innovación abierta edición 2026', las startups interesadas pueden presentar su candidatura hasta el 11 de mayo a través de la web del programa, como detallan sus impulsores.

En esta edición, ONCE plantea cuatro retos: mejorar la movilidad autónoma de las personas con discapacidad visual, facilitar la navegación accesible e informada en sus centros, optimizar la gestión del ciclo de vida de sus productos y mejorar el acceso a formación y herramientas para su red de vendedores. Se trata de desafíos concretos que buscan soluciones aplicadas, con potencial de escalado dentro de la organización.

La convocatoria 2026 seleccionará ocho startups finalistas, dos por cada reto, que participarán en un bootcamp de innovación inclusiva y accesibilidad con equipos de ONCE entre julio y octubre. Durante este periodo, las startups recibirán formación específica en accesibilidad y trabajarán en el co-diseño de sus soluciones en un entorno real, con el acompañamiento de la organización.

En la fase final, se seleccionarán cuatro proyectos ganadores, uno por cada reto, que tendrán la oportunidad de desarrollar un piloto en colaboración directa con ONCE, acceder a un entorno real de validación, trabajar con equipos de la Organización y explorar posibilidades de escalado de sus soluciones.

El proceso de selección contará con la participación de un jurado multidisciplinar formado por representantes de empresas tecnológicas, entidades del ecosistema emprendedor y expertos en accesibilidad e innovación. Entre ellos se encuentran profesionales de compañías como Microsoft, Google o AWS, así como de organizaciones como ENISA, Fundación Tecsos, Fundación ONCE, Zubi Capital o COTEC, junto a perfiles clave del Grupo Social ONCE y del ámbito académico.

CASOS REALES

Con esta iniciativa, ONCE refuerza su apuesta por la innovación abierta como herramienta para impulsar soluciones tecnológicas con impacto social. Desde su puesta en marcha, se han presentado 146 proyectos a esta iniciativa y se han desarrollado ocho pilotos con startups, algunos de los cuales han sido escalados en la organización, demostrando la capacidad del programa para conectar el ecosistema emprendedor con necesidades reales.

Así, startups como Mentiness, especializada en bienestar psicológico en organizaciones, han pasado de participar en el reto a escalar su solución dentro de ONCE. Durante su participación, la startup pudo adaptar su tecnología al contexto de la Organización, incorporando aspectos como la accesibilidad y la diversidad de perfiles, y validar su propuesta en un entorno real.

En esta misma línea, otros proyectos como el piloto desarrollado con YASYT, centrado en asistentes de voz accesibles, reflejan el potencial del programa para impulsar soluciones innovadoras que combinan tecnología e impacto social, especialmente en ámbitos como la autonomía personal y la accesibilidad en servicios.