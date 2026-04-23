El proyecto 'Calatrava Emplea' refuerza la inserción laboral en el medio rural con la incorporación del Grupo Parrós - AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS

CIUDAD REAL, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Calatrava Emplea' da un paso estratégico en su misión de dinamizar el mercado de trabajo local. Esta iniciativa, liderada por la Fundación Cepaim con la financiación de la Fundación 'la Caixa', en el marco de la convocatoria de ámbito rural, y el apoyo del Ayuntamiento de Bolaños, ha sumado a sus filas al Grupo Parrós como nueva entidad colaboradora para potenciar la formación técnica y el empleo de calidad en la comarca.

Esta alianza permitirá el lanzamiento de una formación especializada de maquinista, diseñada conjuntamente por los técnicos del proyecto y profesionales del Grupo Parrós. El objetivo es dotar a las personas desempleadas de competencias técnicas reales en sectores con alta demanda, como el ferroviario y la construcción, facilitando así una inserción laboral efectiva y directa, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El programa se llevará a cabo del 4 al 18 de mayo, en una acción formativa con un cómputo total de 70 horas que incluye certificación y prácticas con retroexcavadora y con plazas limitadas. Compromiso con el talento local El Grupo Parrós, referente en el sector con una plantilla de más de 200 trabajadores, se integra en el proyecto bajo su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Su participación no solo aporta conocimiento técnico, sino que abre una ventana de oportunidad para que los vecinos y vecinas de Bolaños y del Campo de Calatrava accedan a perfiles profesionales altamente demandados. "Invertir en formación y talento local es clave para el futuro de nuestra comarca", han subrayado desde la dirección de Grupo Parrós, destacando la importancia de apostar por iniciativas que fomenten la capacitación profesional en el entorno rural.

UN MODELO DE ÉXITO PÚBLICO-PRIVADO

El proyecto 'Calatrava Emplea' se consolida como un ecosistema de colaboración donde entidades sociales, administraciones públicas y tejido empresarial trabajan de la mano. A través de la orientación personalizada y el contacto directo con las empresas, el programa busca romper las barreras del desempleo en el medio rural.

Desde el equipo técnico de la Fundación Cepaim destacan que este tipo de convenios representan un modelo de cooperación eficaz, mientras que el consistorio bolañego valora la iniciativa como un motor fundamental para fortalecer la economía del municipio. El Concejal de Promoción Económica y Empleo, Felipe López, ha resaltado la relevancia de estas alianzas para el crecimiento de la localidad.

"Con proyectos como Calatrava Emplea, Bolaños de Calatrava avanza en su compromiso con el empleo, la formación y el desarrollo sostenible, consolidándose como un municipio que apuesta por generar oportunidades reales para sus vecinos y vecinas", ha afirmado el edil.

Con la suma del Grupo Parrós, el proyecto no solo mejora la empleabilidad de los participantes, sino que asegura que la formación impartida esté estrictamente alineada con las necesidades actuales del mercado de trabajo.