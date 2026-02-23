Un proyecto para equipar una escuela en Burundi, XIII Premio al Voluntariado Universitario de Fundación Mutua Madrileña

La iniciativa de voluntariado 'Creciendo juntos', en la que participan 24 alumnos de distintas universidades, en colaboración con ASU ONG, ganadora de la 13 edición de Premios al Voluntariado Universitario de Fundación Mutua Madrileña - FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

La iniciativa de voluntariado 'Creciendo juntos', en la que participan 24 alumnos de 12 universidades, en colaboración con ASU ONG (Asociación Solidaria Universitaria), ha resultado ganadora de la decimotercera edición de los Premios al Voluntariado Universitario que otorga la Fundación Mutua Madrileña. Gracias a este galardón, se podrá construir y equipar una escuela infantil en la comunidad de Ndava (Burundi), que acogerá a menores de entre 3 y 5 años.

La iniciativa ganadora --que recibirá un premio de 15.000 euros-- ha sido elegida entre un total de 90 proyectos de voluntariado en los que participan más de 1.500 alumnos que estudian en 65 universidades españolas. Estos proyectos se realizan en colaboración con 72 ONG.

Como recuerdan los impulsores de los galardones, en Burundi, miles de niños acceden a la educación primaria con importantes carencias cognitivas, sociales y emocionales derivadas de la falta de estimulación en los primeros años de vida. La inexistencia de centros infantiles en zonas rurales como Ndava genera, además, un efecto en cadena pues los menores crecen sin un entorno seguro y educativo, mientras que sus padres ven limitada su capacidad para trabajar y los hermanos mayores se ven obligados, en muchos casos, a abandonar la escuela para hacerse cargo de su cuidado.

De este modo, la nueva escuela infantil busca romper este círculo de vulnerabilidad desde la raíz ya que el centro ofrecerá un espacio educativo estable y adaptado a la primera infancia, garantizando el aprendizaje temprano, la nutrición y la atención sanitaria básica de los menores. Su ubicación, junto a las escuelas primaria y secundaria que ASU ONG ha construido y gestiona en la localidad, permitirá dar continuidad al itinerario educativo desde los primeros años hasta la adolescencia.

Este proyecto se enmarca en una trayectoria de casi dos décadas de trabajo de ASU ONG en Ndava, una comunidad rural de la comuna de Muhanga, en la provincia de Kayanza, que cuenta con cerca de 65.000 habitantes. A lo largo de estos 18 años, la organización ha ido dando respuesta a las principales necesidades de la población, como el acceso a la sanidad, la educación, el desarrollo de infraestructuras y el impulso del emprendimiento social.

Los 24 alumnos que colaboran en este proyecto cursan sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad de Alcalá, Universidad de Navarra, Universidad Pontificia Comillas, Universidad Villanueva, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Camilo José Cela, Universidad San Pablo, CUNEF Universidad y el Instituto de Empresa.

PREMIADAS OTRAS SIETE INICIATIVAS

Junto a este proyecto, Fundación Mutua Madrileña también ha reconocido con un segundo premio otras siete iniciativas, premiadas con 5.000 euros cada una. Así, se ha galardonado un proyecto de voluntariado en el que participan cinco alumnos de varias universidades, junto a la Asociación La Torre de Hortaleza (Madrid) y que utiliza el baloncesto para proporcionar una educación en valores a menores en situación de vulnerabilidad.

También se ha galardonado al programa 'Ocio hospitalario', en el que participan 31 jóvenes de la Universidad Zaragoza y la Universidad San Jorge, también en la capital aragonesa, en colaboración con la ONG YMCA, y que desarrolla actividades lúdicas, educativas y recreativas destinadas a mejorar el bienestar emocional y social de menores hospitalizados.

Asimismo, se ha reconocido la iniciativa 'Abracadabra, la magia vuelve a nuestros pueblos', en la que colaboran medio centenar de estudiantes de la Universidad CEU San Pablo de Madrid que, junto a la Fundación Abracadabra, busca revitalizar municipios rurales en riesgo de despoblación a través de espectáculos de magia que fomentan la conexión intergeneracional.

Además, se ha galadonado el proyecto 'Sabadeando juntos', desarrollado por la ONG Nadiesolo en colaboración con 70 alumnos de diferentes universidades madrileñas, que brinda refuerzo educativo y formación en valores a menores en situación de riesgo de exclusión social; y 'Encuentro de sentidos. Campamento Adaptado para Personas Sordociegas', realizado por la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera (APASCIDE) junto a seis alumnas de universidades madrileñas, que promueve la organización de un campamento de fin de semana para personas con sordoceguera.

Por otro lado, se ha premiado a 'Vacaciones en Paz 2026. Acogida temporal de menores saharauis con discapacidad', un proyecto impulsado por alumnos de varias universidades junto a las entidades Cantabria por el Sáhara y Moviendo Arena, con el fin de promover la acogida temporal de menores saharauis con discapacidad en un campamento de verano que tendrá lugar en Cantabria.

Mientras, el proyecto ganador de la categoría Universidad Solidaria ha sido el 'Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Ruanda', cuya labor consiste en brindar apoyo educativo, sanitario y comunitario a la población de este país africano.

Para promover el voluntariado entre los jóvenes, la Fundación Mutua Madrileña lleva 13 años convocando estos premios que dan visibilidad a su labor y reconocer su contribución a formar una sociedad comprometida con los más desfavorecidos. A lo largo de su trayectoria, estos galardones han recibido un total de 766 candidaturas.

Según el XIII Estudio sobre Voluntariado Universitario, realizado por la Fundación Mutua Madrileña, durante el curso académico 2024-2025, seis de cada diez universidades españolas incrementaron sus acciones de voluntariado hasta alcanzar las 2.900 iniciativas en las que colaboraron más de 21.600 estudiantes. De ellas, un 73% se llevan a cabo de la mano de una ONG.