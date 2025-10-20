Richard Gerver y Joao Costa asistirán al VII Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' de Fundación ONCE

El VII Congreso 'Universidad y Discapacidad' se celebrará del 19 al 21 de noviembre, con foco en la educación inclusiva - FUNDACIÓN ONCE

Se celebrará del 19 al 21 de noviembre en la Universidad de Granada

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada acogerá el próximo mes de noviembre la séptima edición del Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' de Fundación ONCE que contará con la participación de los expertos internacionales Richard Gerver y Joao Costa, que intervendrán en la inauguración y en la clausura, respectivamente.

En concreto, Gerver impartirá la conferencia 'El poder transformador de la educación en un mundo cambiante y globalmente interconectado' en la tarde del 19 de noviembre. El experto británico ha sido director del Grange Primary School, en el Reino Unido, desde donde impulsó su transformación, consiguiendo revertir la situación de una entidad en crisis a un ejemplo de éxito. Su labor revolucionaria le ha valido reconocimientos internacionales, entre ellos premios de la UNESCO y del gobierno británico.

Gerver promueve una educación adaptada a las necesidades del siglo XXI y XXII, donde lo importante no son los exámenes ni la memorización, sino el desarrollo integral del estudiante, fomentando la creatividad, la curiosidad y la pasión por aprender. Es autor del libro 'Simple Thinking', donde aboga por simplificar la vida y el trabajo para liberar el potencial humano, inspirando a las personas a enfocarse en lo esencial, fomentar la resiliencia y cultivar la curiosidad.

Junto al experto inglés, Joao Costa será quien pronuncie la conferencia de clausura. Costa es el actual director de la Agencia Europea de Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa y fue ministro de Educación de Portugal.

Gerver y Costa serán dos de los más de 400 expertos en educación que se darán cita en el Congreso, que se celebrará los próximos 19, 20 y 21 de noviembre en Granada bajo el lema 'Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva', un encuentro de expertos en educación superior que, en su VII edición, organizada por Fundación ONCE y la Universidad de Granada, se centrará en construir propuestas y estrategias y en avanzar en nuevos modelos de educación inclusiva.

Sus impulsores son conscientes de que la educación superior tiene un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, sostenibles e innovadoras y es una pieza clave para el cumplimiento de toda la agenda de desarrollo sostenible. Así, el encuentro se plantea como un espacio de debate y reflexión para contribuir a la transformación de los modelos universitarios actuales, mejorando las prácticas docentes e investigadoras inclusivas, superando barreras de acceso y progreso para garantizar la inclusión y la equidad.

Además, el Congreso ofrece una plataforma de intercambio de ideas en la que convergen diversos actores del ámbito académico, social y político. En esta edición, los impulsores pretenden acercar el congreso a los más jóvenes tratando de potenciar su presencia en los debates sobre educación superior conscientes del impacto en su futuro laboral.

Durante los tres días se organizarán mesas temáticas, comunicaciones científicas, posters, talleres y sesiones plenarias en las que se abordarán de forma transversal los desafíos mencionados, promoviendo la colaboración interinstitucional y la generación de propuestas innovadoras que impulsen el cambio hacia una universidad verdaderamente inclusiva e ideas que mejoren las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad.

Las comunicaciones se dividen en siete grupos de trabajo: Prácticas inspiradoras de universidades inclusivas; Accesibilidad y diseño universal para el aprendizaje; Normativas, políticas públicas y educación inclusiva; Empleo, emprendimiento y nuevas oportunidades profesionales; Tecnologías aplicadas a la educación inclusiva: instrumentos y experiencias; Prácticas inclusivas del estudiantado con discapacidad intelectual y del neurodesarrollo, y Redes y grupos de investigación que trabajan por la inclusión.

El comité científico ha seleccionado finalmente 120 comunicaciones, de las más de 220 presentadas, en las que ha valorado la innovación, buenas prácticas, modelos, experiencias novedosas e investigaciones de interés del ámbito nacional e internacional. Se presentarán públicamente y de forma presencial en el congreso de Granada y todas ellas se recogerán en el libro de actas del VII Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad, disponible en la biblioteca virtual de Fundación ONCE.

El Congreso cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo, así como con la colaboración de la Fundación UNIVERSIA, CRUE Universidades Españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el ayuntamiento de Granada, Fundación la Caixa, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.