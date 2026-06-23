Archivo - El 'Servicio de Orientación e Intermediación Laboral' de FEBHI asiste e informa a 415 personas en un año - EDU BORJA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) ha informado de que su 'Servicio de orientación e Intermediación laboral' ha asistido e informado a un total de 415 personas en un año, tras el balance que ha hecho del trabajo realizado entre las fechas del 1 de mayo de 2025 y del 30 de abril del presente curso.

Según ha expuesto esta organización, la citada actividad se ha llevado a cabo "de forma personalizada" sobre este colectivo y "poniendo un foco muy especial en la mejora de su empleabilidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)". Todo ello "en un mercado laboral cada vez más digitalizado", ha puesto de manifiesto.

En este contexto, la FEBHI ha señalado que "capacitar a los usuarios en competencias digitales y herramientas tecnológicas ha sido clave para reducir la brecha digital y dotarles de los recursos necesarios para afrontar con éxito los procesos de selección". De esta forma se ha realizado en este proyecto "presentado a través de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)", ha indicado.

Además, ha informado de que, mediante esta iniciativa, "se prospectaron 175 empresas, 144 de ellas fueron ordinarias y 31 Centros Especiales de Empleo (CEE)", y "se realizaron 608 derivaciones a 376 ofertas y se alcanzaron 49 inserciones de personas con discapacidad". "Con estos resultados, FEBHI consolida su compromiso con el derecho al trabajo digno y de calidad para las personas con discapacidad", ha asegurado.

Esta actividad demuestra "que la orientación adaptada, la formación en TIC y la sensibilización empresarial son el camino idóneo para lograr una sociedad más justa e inclusiva", ha continuado, para añadir que "este proyecto forma parte del 'Plan de Prioridades' de COCEMFE, financiado por la Fundación ONCE".