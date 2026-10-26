Un total de 40 jóvenes con discapacidad se formarán en impresión 3D, IA y reparación de equipos con INSERTA Innovación

Algunos objetos de impresión 3D. - INSERTA INNOVACIÓN

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE, a través de la asociación INSERTA Innovación y con la cofinanciación del SEPE y los fondos europeos, ha lanzado dos programas de formación y empleo que ofrecerán formación en impresión 3D, Inteligencia Artificial y reparación de dispositivos electrónicos a 40 jóvenes menores de 30 años con discapacidad.

Se trata de los proyectos 'Print Evolution', de impresión 3D y vertical asistida por inteligencia artificial, y 'Green Evolution', de reparación, reacondicionamiento y reciclaje de equipos electrónicos, para fomentar una economía sostenible y circular, según ha informado la Fundación ONCE en un comunicado.

Los programas tienen una duración de 12 meses, de los cuales los tres primeros corresponden a formación teórica. En los nueve restantes los participantes alternarán el trabajo con la formación.

Ambos proyectos, desarrollados en el marco del programa TándEM Experienciales, ofrecerán capacitación especializada y experiencia laboral remunerada a 40 personas con discapacidad en centros de Madrid (10 alumnos en Green Evolution y 10 en Print Evolution), Valencia (10 alumnos en Print Evolution) y Barcelona (10 alumnos en Green Evolution).

En Madrid, las actividades se desarrollarán en la sede de Por Talento Digital; en Barcelona, en la sede de XTD Barcelona, y en Valencia, en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Valencia en Las Naves (Valencia Innovation Capital).

Los dos programas incorporarán la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para mejorar la productividad, la accesibilidad y la empleabilidad de las personas participantes.

Según han informado sus impulsores, la iniciativa "busca reducir la brecha digital y favorecer el acceso de las personas con discapacidad a profesiones emergentes vinculadas a la transformación tecnológica y ecológica".

Además de la capacitación técnica, los alumnos recibirán acompañamiento personalizado, formación en competencias digitales, sostenibilidad, igualdad y orientación laboral.