Un total de 90 alumnos con discapacidad reciben terapia asistida con perros para mejorar su autonomía

Perros que cuidan: el impacto positivo de los perros de terapia en la salud emocional de niños con discapacidad gracias a la 3ª edición de Momentos by Kiwoko - MOMENTOS BY KIWOKO

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Momentos by Kiwoko ha inaugurado este viernes la III edición de su programa de terapia asistida con perros para reforzar el bienestar emocional y social de 90 estudiantes con discapacidad, de los cuales 40 han participado en la primera sesión, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre.

En un comunicado, la compañía ha detallado que la iniciativa se ha puesto en marcha en el Colegio Fundación Gil Gayarre de Pozuelo de Alarcón (Madrid) con actividades diseñadas para potenciar habilidades de comunicación, gestión emocional, autonomía y coordinación motora. Además, han contado con perros de terapia, ya que su presencia "facilita que los estudiantes expresen lo que sienten con naturalidad".

Para la CMO y Sponsor del comité ESG de Kiwoko, Caroline Arrú de Caveda, "muchos niños encuentran en los perros un estímulo para comunicarse, regularse o participar de forma activa en las actividades, un tipo de avance que no siempre se consigue por otros medios".

En total, el programa --impulsado por Hill's España-- acompañará a 90 alumnos con discapacidad intelectual, motora y sensorial, trastorno del espectro autista (TEA), síndrome de Down o pluridiscapacidad, de entre 9 y 16 años. Así, a lo largo del año, cada trimestre contará con una treintena de estudiantes y, para que las sesiones semanales "sean lo más efectivas posibles", el alumnado se dividirá en grupos de 15.

En sus tres ediciones, Momentos by Kiwoko se ha convertido en un proyecto con impacto en la vida de más de 270 alumnos de educación especial desde su lanzamiento en 2023. Además, algunos de los jóvenes becados ahora se dedican a proyectos vinculados a las intervenciones asistidas con animales.

Por ello, el proyecto incluye un programa de becas que ha beneficiado a 32 jóvenes en situación de vulnerabilidad para formarse en 'Intervenciones Asistidas con Animales', con las cuales han encontrado nuevas oportunidades formativas y laborales, ya que diez de ellos ya forman parte plantilla de Yaracan, que forma parte del proyecto.

Arrú ha añadido que "lanzar esta tercera edición justo en vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad también nos recuerda la importancia de seguir impulsando con Yaracán entornos inclusivos y sensibles, donde cada alumno pueda desarrollarse desde sus capacidades".

Por su parte, la directora del Colegio Gil Gayarre, Rocío Barragán, ha apuntado que su alumnado "se enfrenta a temores y situaciones desconocidas, lo que favorece su crecimiento personal y crea nuevos contextos de experimentación, vínculos e iniciativas comunicativas que nos permiten educar y formar personas preparadas para afrontar los retos de la vida".