Unicaja lanza una promoción que permite a particulares, empresas y autónomos donar a una ONG el incentivo económico

Unicaja lanza una promoción que permite a particulares, empresas y autónomos donar a una ONG el incentivo por traer ‘amigos’. - UNICAJA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha lanzado una nueva promoción, dirigida a clientes particulares, empresas y autónomos, que ha premiado la recomendación de nuevos usuarios y ha ofrecido la posibilidad de donar el incentivo económico a una ONG.

Según ha explicado Unicaja en una nota, con esta iniciativa, "la entidad ha reforzado su compromiso con la fidelización de clientes y la captación, y ha ofrecido, además, a las empresas una alternativa para impulsar su posicionamiento ESG".

La campaña, vigente hasta el 31 de enero de 2026, está disponible en la red de oficinas de Unicaja y en su Banca Digital. A través de esta promoción, los clientes que actúen como 'anfitriones' --titulares de una cuenta en Unicaja y usuarios de su banca online-- recibirán cincuenta euros por cada nuevo cliente 'invitado' que cumpla con los requisitos.

Este importe podrá ingresarse en cuenta o ser donado a alguna de las siguientes ONG: Cruz Roja España, Down España, Fundación Soñar Despierto, Mensajeros de la Paz, Bancosol, Cáritas Málaga, Aldeas Infantiles SOS y Fundación Cudeca.

Asimismo, para que el 'anfitrión' reciba el incentivo --hasta 1.000 euros para clientes particulares y hasta 6.000 euros en el caso de empresas y autónomos--, "el 'invitado' debe ser nuevo cliente y domiciliar una nómina o pensión de al menos 600 euros netos al mes, o una cuota de autónomos igual o superior a 50 euros", ha destacado Unicaja.

Además, al darse de alta, debe canjear el código único facilitado por su anfitrión, bien en una de las sucursales de la entidad, o bien en su Banca Digital, dentro del apartado de 'Sorteos y Promociones'.

Los nuevos clientes ('invitados') podrán beneficiarse, cumpliendo los correspondientes requisitos, de otras promociones vigentes por domiciliación de nómina, pensión o cuota de autónomo --hasta 450 euros brutos el primer año-- o de cuentas online como la 'Requetecuenta', con una rentabilidad de hasta el 3% TAE durante los primeros 12 meses.

Con esta nueva campaña, Unicaja ha reforzado "su compromiso con la fidelización de sus clientes y la captación de nuevos usuarios y ha ofrecido una alternativa solidaria que ha permitido canalizar parte de los incentivos hacia causas sociales".

Precisamente, con el cliente en el centro de su estrategia, Unicaja ha puesto a su disposición una oferta de productos y servicios "amplia, diversificada, competitiva, de calidad y que ha aportado valor a cada segmento de la población, haciendo hincapié en las empresas y los autónomos", segmentos destacados en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad.