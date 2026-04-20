La web del Camino de Santiago Accesible de Fundación ONCE recibió más de 70.000 visitas en 2025

Archivo - Peregrinos en Camino de Santiago Accesible - EDUARDO SANZ NIETO - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La página web del 'Camino de Santiago, por un camino más accesible', de Fundación ONCE, diseñada con el objetivo de facilitar la experiencia a peregrinos con discapacidad, personas mayores y otros colectivos con necesidades especiales, recibió el año pasado más de 70.000 visitas, como han dado a conocer sus impulsores.

La página está diseñada con el objetivo de ofrecer a todas estas personas la mayor información sobre accesibilidad posible antes de su salida hacia Santiago de Compostela, para que puedan preparar su camino adecuadamente.

Así, el sitio web ofrece ahora la posibilidad de filtrar los puntos de interés en el orden deseado según la ruta. De esta forma, por ejemplo, un peregrino puede seleccionar que su ruta empieza en Logroño y acaba en Santiago y que quiere conocer los albergues que hay entre esos dos puntos para que el sistema los ordene de este a oeste.

Además, se ha añadido un mapa en el que se puede ver todas las ubicaciones de puntos de interés tanto filtrados como sin filtrar.

La web del Camino de Santiago Accesible de Fundación ONCE ofrece información sobre accesibilidad de puntos de interés, cuestiones relacionadas con la accesibilidad de las distintas etapas, consejos para preparar el trayecto, recomendaciones de tecnologías accesibles y enlaces de interés para completar los datos disponibles en este sitio.

Los peregrinos con discapacidad o con otras necesidades especiales que estén preparando su viaje encontrarán en este sitio información sobre el nivel de accesibilidad de albergues, iglesias, oficinas de turismo, centros de salud y farmacias, entre otros puntos de interés.

Igualmente, podrán conocer la existencia de tecnologías que ayudan a personas con discapacidad a orientarse en el entorno natural o el grado de accesibilidad de las distintas etapas que conforman el Camino de Santiago Francés, que es al que da soporte, de momento, esta herramienta.