Ayuntamientos y RE-VISTE se unen para impulsar la gestión de residuos textiles y calzado en municipios españoles

Acuerdo entre el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Luis Martínez-Sicluna; y el director general de RE-VISTE, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), Juan Ramón Meléndez Agudín - FEMP

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Luis Martínez-Sicluna; el director general de RE-VISTE, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), Juan Ramón Meléndez Agudín; y su director de Operaciones, Alberto Fernández, han suscrito este lunes un acuerdo de colaboración para mejorar la gestión de residuos textiles y del calzado en los municipios españoles.

El acuerdo establece un marco común de actuación para desarrollar iniciativas conjuntas que ayuden a mejorar la gestión de este flujo de residuos, en un contexto marcado por el avance de la economía circular y el futuro desarrollo del régimen de responsabilidad ampliada del productor para los productos textiles y del calzado, según explican sus impulsores.

A través de esta colaboración, ambas entidades impulsarán acciones conjuntas de formación, divulgación y apoyo técnico, así como campañas de comunicación para fomentar una mejor gestión de los residuos textiles y del calzado. El acuerdo también contempla el desarrollo de proyectos de ámbito nacional, el intercambio de experiencias y la colaboración entre ambas organizaciones en grupos de trabajo de interés común.

Asimismo, el acuerdo marco prevé la creación de una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, integrada por representantes de la FEMP y de RE- VISTE, que será la encargada de impulsar las líneas de colaboración, realizar el seguimiento de las actuaciones y promover el desarrollo de programas específicos mediante las correspondientes adendas.

Como primera línea de trabajo, se ha previsto una colaboración inicial que permitirá avanzar en iniciativas orientadas a acompañar a las entidades locales en los retos asociados a la recogida separada y gestión de los residuos textiles y del calzado.

Durante la firma, ambas entidades han destacado la importancia de reforzar la colaboración entre los SCRAP y los ayuntamientos para facilitar el desarrollo de modelos de gestión más coordinados, eficientes y adaptados a las necesidades de los municipios.

El director general de RE-VISTE, Juan Ramón Meléndez, ha señalado que "la colaboración con la FEMP permite reforzar el intercambio de experiencias con las entidades locales y avanzar en soluciones compartidas para mejorar la gestión de los residuos textiles y del calzado". "Este acuerdo es un paso importante para compartir conocimiento técnico, ampliar la formación y divulgar las mejores prácticas en un ámbito clave para la economía circular", ha enfatizado.

Por parte de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna ha incidido en el avance que supone para los gobiernos locales "disponer de una herramienta que les ayuda a mejorar la gestión de esta fracción de residuos y reforzando al mismo tiempo la viabilidad económica, social y ambiental de esta gestión". Para el secretario general de la FEMP, se trata de "un paso adelante en el camino hacia un modelo de economía circular con el que los municipios españoles están comprometidos".