La Junta critica la falta de colaboración por parte del PSOE para ayudar a los andaluces afectados por las borrascas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, interviene dentro del acto de entrega del XVIII Premio Simón de Rojas Clemente. A 11 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

NÍJAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado que el PSOE "no pone ni una sola propuesta en positivo" para ayudar a las personas afectadas por el paso del tren de borrascas que azotó a Andalucía durante los meses de enero y febrero, recriminando que se dedican "a criticar de manera sistemática a quien sí está haciendo algo", en este caso el Gobierno andaluz.

En declaraciones a los medios en Níjar (Almería), el consejero ha lanzado un mensaje al partido socialista afirmando de manera rotunda que, "si no quieren colaborar para restablecer la normalidad después de las borrascas, que no lo hagan", además de pedir que "se dediquen a sus competencias" y que dejen a la Junta de Andalucía "trabajar tranquilos".

Asimismo, Fernández-Pacheco ha afeado a la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que deje su escaño en Madrid para centrarse en la campaña electoral y en Andalucía "si es que aspira a ser presidenta de la Junta algún día".

En este sentido, ha aseverado que el motivo por el que Montero no deja su escaño en el Gobierno es por "falta de confianza" ante el resultado electoral que pueda obtener durante las elecciones autonómicas andaluzas. "Creo que son preguntas que el PSOE podría hacerse y dejar de molestar, criticar por criticar y de poner palos en la rueda a la Junta de Andalucía, que es quien realmente está trabajando por todas estas personas", ha concluido el consejero.