Abierta la inscripción para cursos de inteligencia artificial, realidad virtual e internet de las cosas en Cádiz

Archivo - Cádiz.- La Junta ofrece un total de 135 plazas gratuitas de formación con tres cursos sobre tecnologías - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G de la Junta de Andalucía va a desarrollar varios cursos sobre inteligencia artificial, realidad virtual e internet de las cosas en Jerez de la Frontera y Algeciras, en la provincia de Cádiz, una oferta que cuenta con 180 plazas totales y cuyo plazo de inscripción está abierto.

Esta nueva convocatoria de cursos gratuitos está dirigida a personas interesadas en mejorar su preparación en ámbitos con creciente aplicación profesional, como ha indicado la Junta en una nota.

La oferta formativa suma 90 plazas en Jerez de la Frontera, en concreto para un curso de Programación en Realidad Virtual y Aumentada, y otro de Programación en Inteligencia Artificial y Big Data Aplicables en Entornos 5G.

En la actualidad, también están disponibles otras 90 plazas para inscribirse en dos cursos que se llevarán a cabo en Algeciras, uno de Programación en Realidad Virtual y Aumentada, y otro de Programación para Soluciones de IOT y Smart City Aplicables a Entornos 5G.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre fechas, contenidos, requisitos e inscripciones en la web formacionen5g.es o a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Cada curso cuenta con 45 plazas y una duración de 150 horas repartidas a lo largo de ocho semanas. La metodología combina un formato 80% online y 20% presencial, con sesiones de apoyo y seguimiento en aula orientadas al desarrollo práctico de contenidos y proyectos.

La formación está dirigida prioritariamente a personas en situación de desempleo, aunque hasta un 30% de las plazas vacantes pueden ser para personas ocupadas que deseen mejorar o actualizar sus competencias digitales.

La Junta ha indicado que para acceder a estos cursos no se requieren conocimientos tecnológicos previos, aunque sí es necesario contar con una titulación mínima, como Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente. Al finalizar la formación, el alumnado recibe un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Esta programación formativa, desarrollada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento, ofrece una oportunidad para acercarse a herramientas y entornos tecnológicos cada vez más presentes en sectores como la industria, los servicios, la logística, la salud, la educación, el turismo o la gestión urbana.

Los cursos están orientados a que el alumnado pueda adquirir conocimientos aplicables, familiarizarse con nuevas soluciones digitales y mejorar su preparación para entornos laborales en transformación.