Moreno, sobre los indultos: "No cumplir con las normas generaría inseguridad jurídica y un Estado fallido"

El Rey Felipe VI, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Cádiz, José María González. - JUANMA MORENO TWITTER

CÁDIZ, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este domingo, durante la recepción al Buque-Escuela Juan Sebastián Elcano en Cádiz, que los indultos a los condenados del procés "generaría inseguridad jurídica y un Estado fallido", por lo que ha llamado a "defender la Constitución de 1978, la concordia y el criterio del Tribunal Supremo".

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha aseverado que "no parece lógico, razonable ni sensato, desde ningún punto de vista, sacar de las cárceles a personas que han sido juzgadas y condenadas" y ha añadido que, de hacerse, "significa que España es un país que no podría funcionar" porque "no se cumpliría con la Constitución".

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía ha indicado que "hace casi dos años hubo partidos políticos y responsables institucionales que vulneraron el mayor marco normativo, que es la Constitución Española".

Por ello, ha concluido asegurando que "cuando se vulnera la Constitución, cuando se tensa la convivencia, y cuando uno sobrepasa todos los límites y es juzgado y condenado, tiene que cumplir esa condena".