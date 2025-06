La Junta constituye el Pleno del Consejo Andaluz de Reservas de la Biosfera como órgano de gobernanza participativa

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este martes en la reunión constitutiva del Pleno del Consejo Andaluz de las Reservas de la Biosfera, celebrada en el Centro de Visitantes El Aljibe, en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Según ha indicado la Junta en una nota, se trata del primer encuentro formal de este nuevo órgano consultivo, adscrito a la Consejería, que nace con el propósito de coordinar las políticas públicas en estos espacios protegidos y promover su reconocimiento internacional, desarrollo sostenible, participación social y conservación ambiental.

Durante su intervención, la consejera ha puesto en valor el compromiso histórico de Andalucía con la conservación de la naturaleza y el impulso al desarrollo equilibrado de los territorios. "Desde los inicios del Programa Hombre y la Biosfera (MaB) de la Unesco, Andalucía ha sido un referente por su apuesta decidida en la defensa de su biodiversidad, sus paisajes y su patrimonio cultural ligado a la tierra", ha afirmado.

Sobre las reservas de la biosfera, ha explicado que no son figuras de protección autonómica, sino reconocimientos internacionales de la Unesco, que valora a aquellos territorios donde la conservación ambiental convive con la actividad humana, económica y social. "En Andalucía, esto es posible porque la mayoría de estos espacios cuentan con población que vive y trabaja en ellos, de hecho, el 70% del territorio de estas reservas es de propiedad privada", ha indicado.

Catalina García ha remarcado que la creación del Consejo Andaluz de Reservas de la Biosfera "responde a la voluntad de fortalecer la gobernanza ambiental y de integrar en la toma de decisiones a un espectro más amplio de actores sociales, científicos y económicos". Además, ha subrayado que este órgano permitirá consolidar las políticas andaluzas que entienden la conservación como una vía para mejorar la calidad de vida de las personas.

El órgano, de carácter consultivo y adscrito a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se creó en 2024 como actualización del Comité de las Reservas de la Biosfera, activo desde 1999. Con la creación de este órgano se ha establecido también el régimen jurídico de las Reservas de la Biosfera de Andalucía.

La presidenta del nuevo Consejo, Ana Villaescusa Lamet, ha agradecido públicamente su designación y ha expresado su ilusión por este nuevo reto. La consejera, por su parte, le ha deseado la mayor de las suertes, convencida de que "su acierto será también la suerte de todos los andaluces en la conservación de nuestras reservas de la biosfera para las próximas generaciones". Asimismo, Catalina García ha valorado la enhorabuena a Andalucía por el funcionamiento y gestión de las Reservas de la Biosfera en la comunidad autónoma trasladada por Francisco Cantos, de la Secretaría de la Red Española de Reservas de la Biosfera.

UN PATRIMONIO NATURAL DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Catalina García ha recordado que Andalucía cuenta con nueve Reservas de la Biosfera reconocidas por la Unesco --Sierra de Grazalema, Doñana, Marismas del Odiel, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada, Sierra de las Nieves, Cabo de Gata-Níjar, Dehesas de Sierra Morena e Intercontinental del Mediterráneo--, lo que representa aproximadamente un 18% del territorio andaluz, más de 1,5 millones de hectáreas.

La Junta ha recordado que Andalucía es junto con Castilla y León, la comunidad autónoma con más espacios en la Red Española de Reservas de la Biosfera y, concretamente, Andalucía es la que tiene mayor superficie de Reservas de la Biosfera. "Estos espacios son mucho más que enclaves naturales. Son lugares donde se vive, se investiga, se cultiva la cultura local, y se busca un desarrollo socioeconómico armónico entre las personas y el medio", ha señalado.

En esta línea, ha destacado también que las reservas andaluzas albergan ecosistemas muy diversos, desde marismas hasta alta montaña, pasando por zonas de dehesa o los complejos ambientes de la Reserva Intercontinental del Mediterráneo, que Andalucía comparte con Marruecos y que es única en el mundo por su carácter transcontinental. La consejera ha afirmado que estas reservas "encajan perfectamente en las políticas ambientales de la Junta, ya que no sólo conservan biodiversidad, sino que promueven el bienestar de la ciudadanía a través de un uso sostenible del territorio".

Durante la reunión, se ha abordado el trabajo realizado en los últimos meses para mejorar la visibilidad de estas figuras protegidas, tradicionalmente poco reconocidas por la ciudadanía. En este sentido, la consejera ha valorado la Estrategia de Comunicación diseñada, que ya ha dado sus primeros frutos con una mayor presencia de las reservas en medios, boletines especializados, redes sociales y señalética.

Igualmente, ha destacado que "el trabajo en red de nuestras reservas y la transferencia de experiencias entre ellas suponen una fortaleza clave para afrontar los desafíos comunes", al tiempo que ha agradecido la labor de los gestores y técnicos que hacen posible el día a día en estos espacios.

Catalina García ha hecho hincapié en los proyectos en marcha gracias a los fondos europeos NextGenerationEU, que incluyen actuaciones de educación ambiental, jornadas de voluntariado, asesoramiento técnico y acciones de dinamización en las nueve reservas andaluzas.

La consejera ha puesto el foco en el proceso de ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada, que permitirá que aumente su superficie en 72.000 hectáreas. Esto supone superar las 244.000 hectáreas, es decir, un 42% más de su superficie actual. Se trata, tal y como ha explicado, de darle más peso a la zona de transición de la reserva. Actualmente, la propuesta se encuentra en evaluación por parte del Comité Español del Programa MaB, como paso previo a su remisión a de la Unesco.

Así, ha querido destacar especialmente el esfuerzo realizado por los delegados territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Granada y Almería, que "han trabajado intensamente para informar, dialogar y convencer a los alcaldes implicados", todo ello desde un enfoque técnico y participativo.

Catalina García ha incidido en que esta ampliación no implica nuevas limitaciones, sino un reconocimiento internacional a un modo de vida en equilibrio con la naturaleza. "De no avanzar ahora, nos arriesgamos a perder este sello de calidad ambiental para Sierra Nevada, y no lo vamos a permitir", ha sostenido.

Igualmente, ha destacado el trabajo que se viene realizando en otras reservas andaluzas. Al respecto, ha señalado que Dehesas de Sierra Morena ha completado ya su evaluación decenal, presentada en 2023 y aprobada por la Unesco en su reunión de 2024 y que también en 2024, se han remitido en tiempo y forma las correspondientes a Sierra de Grazalema y a Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, actualmente en fase de revisión por parte del Comité Consultivo.

Asimismo, ha añadido que la reserva de Sierra de las Nieves ha presentado igualmente en 2024 una propuesta de ampliación y rezonificación, motivada por los cambios recientes en su territorio, en particular su declaración como parque nacional. Por otro lado, ha avanzado que la Junta trabaja ya en la propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera de Doñana, a solicitud de los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer, que aspiran a que la totalidad de sus términos municipales quede incluida en esta figura.

Otro de los aspectos que ha resaltado la consejera es el vínculo entre las reservas y el desarrollo del medio rural. En este sentido, ha defendido que estas figuras deben servir también para fomentar el emprendimiento local, la recuperación de cultivos tradicionales, y la creación de pequeñas empresas que trabajen con el sello 'Reserva de la Biosfera'.