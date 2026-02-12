Fernández: "Es necesario que las administraciones reconduzcamos todo esfuerzo" para ayudar tras el temporal en Andalucía

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, visita junto con el subdelegado en Málaga, Javier Salas, el municipio de Benaoján (Málaga) tras paso del temporal - SUBDELEGACIÓN

Asegura que el Gobierno "va a hacer todo el esfuerzo": "Estamos también ya en la reconstrucción, en el apoyo absoluto a damnificados"

BENAOJÁN (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este jueves que "es necesario" que las administraciones "reconduzcamos todos nuestros esfuerzos económicos" para "ayudar y apoyar a las personas, a los empresarios, a mucha gente que ha sufrido muchos daños y a las administraciones públicas que también han sufrido en sus infraestructuras municipales cuantiosos daños" por el paso de los temporales.

Así lo ha señalado Fernández, que ha visitado, junto con el subdelegado en Málaga, Javier Salas, y el alcalde, Guillermo Becerra, el municipio de Benaoján (Málaga) para conocer de primera mano la situación producida, en una localidad donde hay desalojos e "incertidumbre y angustia" en relación con la presa en Montejaque (Málaga), que "es la que nos tiene a todos pendientes por ese poco espacio que queda para la coronación de 30 centímetros", pero "con un control que se está haciendo en el primer momento para conocer de primera mano qué situación tiene".

Tras el reconocimiento a efectivos y alcaldes, ha incidido en que "no solamente estamos ahora mismo en la atención a la emergencia, con un despliegue de más de 10.600 hombres y mujeres que están trabajando de todos los organismos, especialmente Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la Guardia Civil, que es el mayor dispositivo, sino que estamos también ya en la reconstrucción, en el apoyo absoluto a todos los damnificados como consecuencia de estas sucesivas borrascas".

"Máximo apoyo, máxima garantía de que el Gobierno de España va a hacer todo el esfuerzo", ha dicho y ha recordado que "ya ha aprobado la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil en el pasado consejo de ministros" y "en el siguiente va a ir el decreto ley que va a establecer de forma ya más concreta cuáles son las ayudas y los procedimientos a seguir para poder acogerse a las mismas". "Vamos a estar ahí en esa reconstrucción que es absolutamente necesaria", ha apostillado.

Al respecto, ha incidido en que "es necesario que todas las administraciones, en definitiva, reconduzcamos todos nuestros esfuerzos económicos, precisamente ahora, para ayudar y apoyar a las personas a los empresarios a mucha gente que ha sufrido muchos daños y a las administraciones públicas que también han sufrido cuantiosos daños en sus infraestructuras municipales", ha agregado.

Ha incidido, por otro lado, en que "no podemos bajar la guardia" ya que, aunque el tiempo está dando un pequeño respiro, las previsiones apuntan a "seguir lloviendo; es verdad que las intensidades según nos indica Aemet van a ser menores", pero "llueve ya sobre un suelo absolutamente colmatado" por lo que pueden "aparecer situaciones de riesgo".

PRESA MONTEJAQUE

Sobre la presa de los Caballeros, en el municipio de Montejaque, Fernández ha dicho que "es ahora mismo lo que nos ocupa especialmente", recordando que sigue el desalojo preventivo de personas de Benaoján y del pueblo limítrofe Jimera de Líbar.

"Se está, tanto desde el punto de vista geológico, monitorizando cuál es el espacio perimetral de esa presa para comprobar cuál es el nivel del acuífero que hay en torno a la misma", así como "vigilancia absoluta por parte de Guardia Civil y de la UME en cuanto a los cuadales y, por supuesto, de los profesionales".

El delegado del Gobierno ha mostrado "confianza" en que "no lleguemos a una situación extrema y que se pueda a través de los aliviaderos y de la tregua que dé el tiempo ir reduciendo el nivel de la misma y, por lo tanto, garantizar la seguridad en todo este entorno y que más pronto que tarde se puedan de nuevo realojar las personas que en este momento están fuera de su domicilio".

Por otro lado, Fernández ha recordado que son aún más de 3.000 los desalojados en Andalucía y que hay "14 puntos rojos en los cauces también de los ríos, de las crecidas de los ríos" como en Guadairo, Guadalete, Guadalquivir o Genil, entre otros.

De igual modo, ha señalado que, pese a la mejora el tiempo, hay daños asociados a desprendimientos en laderas; muchas carreteras, especialmente comarcal y provincial, cortadas; y personas que están todavía en situación de dificultad de accesibilidad o, incluso, con algún grado de incomunicación, sobre lo que se está trabajando desde todas las administraciones, "colaborando todos a uno como un gran equipo, porque es lo que en este momento" se necesita. "Como Gobierno de España vamos a estar ahí para ayudarles en todo aquello que sea necesario", ha sostenido.

Cuestionado, por otro lado, sobre la petición de que se contemple al sector turístico dentro de esa declaración de zona catastrófica y la posibilidad de hacerlo, Fernández ha detallado que "en este momento justamente lo que se está haciendo es trabajar desde todos los ministerios, absolutamente todos los ministerios, para cuantificar cuáles son los daños que afectan a su ámbito competencial".

Así, el real decreto ley, que ha de ir al próximo Consejo de Ministros, "es el que va a configurar las ayudas, no solamente las que ya vienen establecidas de Protección Civil, que son competencias del Ministerio de Política Territorial, sino todos los ministerios".

"Qué duda cabe que el sector turístico, que el ámbito de la vivienda, que el ámbito de las infraestructuras, todos, en definitiva, van a concitar que los ministerios que tienen competencias van a estar encima y van a establecer concretamente las ayudas que correspondan", ha dicho, incidiendo en que "se está trabajando" para elaborar ese real decreto ley, pero que "Gobierno de España se van a poner al servicio de la reconstrucción y de la reparación de los daños", ha concluido.