Feijóo valora la "gestión impecable" de Moreno ante un temporal que deja "miles de millones en pérdidas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), visita junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), y El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (i)la zona afectada por las inundaciones en - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado este jueves la "gestión impecable" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el fuerte temporal que ha azotado a la comunidad y que ha dejado "miles de millones en pérdidas".

Así se ha pronunciado Feijóo con motivo de una visita a las zonas inundadas de Jerez de la Frontera (Cádiz), junto al presidente de la Junta de Andalucía y la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo. También les ha acompañado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Feijóo ha tenido palabras de recuerdo para las dos mujeres fallecidas en Andalucía durante el temporal (en Jerez y en Málaga) y para todas las personas que, lamentablemente, han perdido muchos bienes y mucho patrimonio "y que viven en una incertidumbre, pero han mantenido su vida, que es lo más importante".

Ha manifestado que la solidaridad que ha demostrado Andalucía durante los duros días del temporal "sirve de ejemplo para el conjunto de los pueblos de España" y ha destacado que el Gobierno de la comunidad, teniendo en cuenta que lo primero eran las personas, ha hecho una "gestión impecable", algo que no era fácil en un territorio tan extenso, casi como Portugal, con tantos habitantes y ubicados en distintos lugares geográficos.

Ha indicado que no era fácil hacer un trabajo de prevención, sabiendo que iba a haber lluvias tan copiosas; hacer un trabajo de la gestión de la emergencia, y desalojar y rescatar a personas, y además de forma coordinada en un territorio tan extenso, como lo ha hecho la Junta, lo que merece un "reconocimiento especial".

Feijóo ha señalado que Grazalema y Jerez probablemente sean las dos zonas cero de estas inundaciones y ha trasladado su apoyo a los alcaldes y vecinos que siguen desalojados de sus casas.

Según Feijóo, en Andalucía, "ha habido miles de millones de pérdidas y necesitamos poner a disposición el presupuesto europeo, el presupuesto del estado, el presupuesto de la Junta de Andalucía, los presupuestos de los municipios y los de las diputaciones a favor de la gente", ya sea para restaurar casas, para la hostelería, la agricultura, las empresas o las infraestructuras de todo tipo.

Ha apoyado que los remanentes de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma que no se gastaron en el ejercicio de 2025, se puedan poner a disposición de forma inmediata para hacer frente a los daños causados por el temporal.

Durante su intervención, Núñez Feijóo también ha tenido palabras de recuerdo hacia las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz: "Andalucía ha sido muy castigada en las últimas semanas".

Ha confiado en que cuanto antes se pueda reanudar la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid que quedó suspendida por esa trágico accidente el 18 de enero. Ha dicho que Andalucía necesita un aporte de recursos y de sensibilidad para ponerla en su "mejor momento".

"El motor económico turístico y social de Andalucía es un motor sin el cual España no puede volar y, por tanto, si tenemos un motor que tenemos que reparar, hemos de priorizar esta reparación", ha indicado el líder del PP, que ha querido dejar claro que el partido "va a defender lo que es justo para Andalucía en las Cortes Generales".