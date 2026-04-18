Antonio Sanz reivindica la labor de la enfermería tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del que se cumplen tres meses

Imagen del acto homenaje del Colegio de Enfermería de Cádiz celebrado en Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera (Cádiz). Imagen del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. El Colegio de Enfermería de Cádiz celebra hoy, sábado - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reivindicado este sábado la labor que prestó el personal de enfermería que se desplazó al lugar del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que se registró el pasado 18 de enero, hace ahora justo tres meses, y tras el que fallecieron 46 personas.

Antonio Sanz ha dedicado un recuerdo a dicho siniestro y al papel que jugaron las enfermeras que se desplazaron al lugar en el transcurso de su intervención en el acto homenaje del Colegio de Enfermería de Cádiz que se ha celebrado este sábado en los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera.

El consejero ha evocado la "situación dantesca, terrible" que se vivió en Adamuz tras dicho accidente, y "el papel fundamental, extraordinario" que jugaron "todos los profesionales, y de manera muy especial las enfermeras" que acudieron al lugar "a rescatar a los accidentados".

Sanz ha valorado "cómo en menos de dos horas no había heridos ya en la zona, cómo se creó un hospital de campaña de manera increíble", y ha añadido que él "estaba allí, y la sensación era de caos porque lo ocurrido era terrible", pero era "un caos organizado gracias a que cada uno sabía perfectamente lo que tenía que hacer", ha puntualizado.

En ese punto, el consejero ha pedido a los asistentes a este acto "un aplauso muy grande para las enfermeras" que estuvieron "en Adamuz dando la cara y prestando un servicio que jamás os podremos reconocer suficientemente", ha subrayado.

El titular de Sanidad ha remarcado que transcurrieron aquella noche "muchas horas" con "un frío tremendo, que no solo era frío físico", sino que también era un "frío interior que jamás podremos quitarnos", y ha valorado que se vivió "una unión" y "una generosidad entre profesionales" en unos "momentos ejemplares" en los que las enfermeras tomaron "las decisiones adecuadas en cada momento para salvar tantas vidas", según ha puesto de relieve para concluir.