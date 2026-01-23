Moreno despide a las víctimas de Adamuz: "Es momento de llorar, el dolor es nuestro mayor homenaje"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, guardan un minuto de silencio al inicio del acto de la declaración institucional en apoyo a las víctimas y familias del accidente ferroviario de Adam - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes, durante un acto de homenaje a las víctimas del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Huelva, que este es el momento "de llorar" por esas 45 personas fallecidas. "No hay consuelo; el dolor que hoy sentimos es nuestro mayor homenaje y un paso necesario, por desgracia, para poder continuar nuestro camino", ha expresado.

Moreno ha pronunciado estas emotivas palabras durante su intervención, en el Ayuntamiento de Huelva, en una declaración institucional en apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y sus familias. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, también ha pronunciado unas palabras, y han estado presentes el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la corporación municipal del ayuntamiento.

La mayor parte de los fallecidos en el accidente, 27 de los 45, eran de la provincia de Huelva, de manera que, en la capital, se desarrollará el próximo jueves 29 una misa funeral y el sábado 31, el funeral de estado por las víctimas mortales. Moreno ha manifestado que también estará el jueves en Huelva.

"En nombre de toda Andalucía y del gobierno que tengo el honor de presidir, y en el mío propio, quiero expresar el más profundo dolor y la más absoluta consternación por el tristísimo suceso que hoy precisamente nos reúne aquí", ha señalado Juanma Moreno, quien ha trasladado también el abrazo de la comunidad a quienes sufren la pérdida de sus seres queridos, y ha deseado la pronta recuperación de los heridos que siguen ingresados.

"Ojalá pudiera encontrar suficientes palabras de consuelo para ellos y también palabras de consuelo para todos nosotros; me temo que las palabras no llegan tan lejos", ha expresado Juanma Moreno, añadiendo que "este es el momento de llorar, porque también el llanto es una forma de hablar, de amar y de tener presente a los que no están". "Hoy todos compartimos el abatimiento y la aflicción de la sociedad andaluza y, de manera muy particular, de la sociedad onubense, la provincia que con más dureza ha sufrido el golpe de esta tragedia", ha apuntado el presidente.

"Esta calamidad no emite consuelo y, aun así, me gustaría aliviar el dolor de todos de las únicas dos maneras que están ahora mismo en nuestra mano: Haciendo nuestra las ilusiones de quienes se han ido, sus esperanzas, sus ganas de vivir, sus ganas de luchar, que también viajaban con ellos, y que ahora nos corresponde asumir a todos nosotros", ha expresado Juanma Moreno.

Ha trasladado además la infinita gratitud hacia quienes acudieron de manera inmediata a socorrer a las víctimas del accidente, como los vecinos de Adamuz. "Aparecieron personas que, sin dudarlo un segundo, desde chavales de 15 ó 16 años hasta personas con más de 70 años, que hicieron todo lo que estaba en su mano para aliviar, socorrer y, en definitiva, trasladar esperanza a los muchos heridos y accidentados que había en aquel momento", ha señalado que Moreno, quien ha aplaudido el hermanamiento del municipio con Huelva capital.

Ha expresado además el agradecimiento y reconocimiento al trabajo de todos los servicios de emergencia y miembros de los cuerpos de seguridad del estado, personal técnico de rescate, sanitarios, bomberos, trabajadores sociales o conductores de ambulancia, y a todos esos andaluces que donaron sangre en unos momentos en que tanta falta hacía.

"Y todos ellos han conseguido que los andaluces, una vez más, hayamos podido colocar junto a ese crespón negro que suelen llevar las banderas y que significa dolor, sufrimiento y pena, ese crespón dorado de la solidaridad que este pueblo ha expresado de manera directa, sincera y honesta con todas esas personas que han sufrido y que siguen sufriendo por la pérdida de los seres queridos", ha indicado el presidente.

Ha destacado la respuesta "admirable" que ha dado Andalucía ante esta tragedia, la que siempre da cuando "más se necesita". "Un pueblo alegre como es el nuestro, que expresa de manera espontánea la alegría, en múltiples expresiones, pero también expresa pena, llanto y dolor con lo que ha sucedido en Adamuz", ha añadido Juanma Moreno.