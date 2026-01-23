Feijóo acusa al Gobierno de generar "caos": "El estado de las vías es reflejo del estado de la nación"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del partido, a 25 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Publicado: viernes, 23 enero 2026 13:29
MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "desparecido" y de estar generando "caos" tras el accidente ferroviario de Adamuz. A su entender, "el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación".

"El Gobierno no está esclareciendo casi nada. Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en la sede nacional de la formación tras reunir a la comisión de seguimiento del PP por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) --en el que han fallecido 45 personas-- y el de Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista en prácticas.

Tras asegurar que el Gobierno está actuando "tarde" y "mal", el jefe de la oposición ha indicado que "el duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país".

Además ha cargado contra Pedro Sánchez porque "no ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido" y ha añadido que eso "no es aceptable, ni desde el punto de vista institucional, ni desde el punto de vista humano". "¿Quién está al mando?", se ha preguntado.

