Sanz avisa de "tres casos confirmados por golpes de calor" en Almería, Cádiz y Córdoba, y llama a la prevención

Imagen de hoy en Andújar (Jaén), una de las localidades más afectadas estos días por el calor - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante la situación de aviso de nivel rojo por altas temperaturas, declarado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para distintas zonas de las provincias de Córdoba y Jaén, y de naranja y amarillo en zonas de Sevilla, Málaga, Granada y Almería, ha advertido que en las últimas horas ya se han producido "tres casos confirmados por golpes de calor" en Almería, Cádiz y Córdoba.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas tras la presentación en Córdoba del nuevo modelo residencial de atención sanitaria a personas mayores en Andalucía, Sanz ha precisado que las tres personas que han sufrido golpes de calor "están siendo atendidas" en hospitales y en centros de Atención Primaria, y ha detallado que en el caso de la provincia cordobesa, la persona afectada es un hombre "de 57 años, que está siendo en este momento atendido ya" en el Hospital de Cabra, deseando el consejero "que evolucione favorablemente".

De forma general, en Andalucía, según ha señalado, "desde el 11 de mayo y hasta el 14 de junio", se han "gestionado 427 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las cuales 297 fueron atendidas por la Atención Primaria y 130 por la atención hospitalaria", confirmando Sanz que "las tres comarcas en estos momentos más afectadas por el calor son la Campiña cordobesa, donde hay previsión incluso de 44,2 grados centígrados, Sierra Morena y Condado, en Jaén con 43,5 grados, y la Subbética cordobesa, con 41,3 grados centígrados, es decir, para andarse con cuidado, por decirlo claro", y "ser prudente".

El consejero de Sanidad ha argumentado que ha dado cuenta de estos casos de golpe de calor "porque así también llamamos la atención", en cuanto a que "estamos hablando de algo real, de algo preocupante y que tiene una repercusión directa en las personas", de lo cual hay que dar cuenta, de modo que, ante la presente "ola de calor", ha querido lanzar "un mensaje de concienciación y de responsabilidad a la población", en general.

Así, ha querido dejar claro que esto no es "una cuestión de personas mayores", sino que "todos estamos sometidos al riesgo" de la ola de calor, especialmente "cuando se hacen actividades o físicas o no se desarrollan con medidas de precaución necesarias", porque "el calor no avisa", de manera que hay que "tomar medidas" y "ser conscientes" del riego, "y eso significa hidratarse aunque no se tenga sed" y "protegerse del sol en las horas centrales del día", y también llevar "ropa ligera, clara y transpirable", también "proteger la cabeza", además de "evitar comidas pesadas" y "buscar sombras y espacios frescos".

Junto a ello, según ha resaltado, es precisa "una especial dedicación a los niños y los mayores", que son "más sensibles al calor", y a los que hay que recordar "permanentemente que hay que beber agua con frecuencia, que hay que prestar atención a esas señales de alerta, como pueden ser dolores de cabeza, náuseas o mareos", y hay que procurar "que estén en espacios frescos".

En consecuencia, Sanz ha insistido en pedir "sensibilidad, concienciación y responsabilidad a la población" y que, "lógicamente, ante cualquier síntoma, se llame al 112, a los servicios sanitarios", para atendido "cuanto antes".

RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

El consejero ha recordado que las olas de calor, como la actual, suponen también un mayor riesgo de incendios forestales, por lo que ha aludido a "las prohibiciones de no hacer barbacoas, ni encender fuego en el periodo de máximo riesgo, en el cual nos encontramos", siendo preciso "apagar bien cerillas y cigarrillos, acampar solo en los puntos establecidos, y mantener limpios los alrededores de viviendas", pues "mucha gente tiene casas en zonas no urbanas".

En estos casos, es necesario "retirar ramas que se proyectan sobre tejados o salidas de chimeneas, eliminar las ramas de los árboles que dominen sobre los edificios, mantener siempre limpios y ordenados garajes y almacenes de carburantes", quedando claro que "estos sitios deben ser independientes y, por supuesto, prohibido fumar en todos esos casos".

Junto a ello, Sanz ha instado a "disponer siempre de recursos para poder reaccionar ante una situación de incendio y ante cualquier atisbo de mínimo humo, llamar al 112, de inmediato", pues esa reacción rápida "salva vidas, protege nuestro espacio natural" y "permite una reacción rápida, en caso de incendio", al Infoca, activando "todos los recursos disponibles para que, hoy en día, en Andalucía, el 85% de los que pueden ser incendios se queden en conatos, y eso se debe a la rápida reacción y a la colaboración ciudadana", porque "el principal aliado que tiene el Plan Infoca son los ciudadanos".

En este punto también ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad y a la precaución, porque el 95% de los incendios tiene que ver con la responsabilidad del hombre", y "uno de cada cuatro" de ese porcentaje "es intencionado". De modo que "si el 95% tiene que ver con la mano del hombre, tenemos una altísima responsabilidad para evitarlos".