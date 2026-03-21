La Junta advierte a Montero que los andaluces "no necesitan más promesas", sino "trenes funcionando"

Imagen de archivo de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. - Gogo Lobato - Europa Press

GRANADA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha apuntado este sábado en referencia a la visita de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la estación de Cercanías de la localidad hispalense de Dos Hermanas, que los andaluces "no necesitan más promesas", sino "trenes funcionando", circunstancia que, "por desgracia, no está ocurriendo".

En esta línea, la consejera ha advertido en Granada que se está pronunciando un "caos generalizado en todas las provincias" andaluzas, y, concretamente, sin conexión de Alta Velocidad de Málaga con Madrid.

"Basta ya de de promesas electoralistas, de propaganda electoralista, queremos certezas", ha declarado, mientras que ha asegurado que los andaluces "queremos que no nos engañen más".

"En ocho años, en ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero, no se ha inaugurado ni un solo kilómetro de Cercanías ni de Media Distancia" ha apostillado la consejera, que ha valorado que "eso no nos lo merecemos los andaluces", al tiempo que ha precisado que "eso no es bueno para la movilidad en Andalucía".

En suma, Díaz ha solicitado a la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones andaluzas "que se deje de promesas", y que "gestionen y que traigan hechos y realidades en materia ferroviaria a los andaluces y a Andalucía".