La Junta lanza un programa para desempleados onubenses de entre 18 y 29 años que creará "hasta 8.000 contrataciones"

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, en la presentación del programa 'Activa-T Joven'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, ha mantenido un encuentro con los representantes de los ayuntamientos onubenses y entidades locales autónomas (ELA), así como con el personal técnico adscrito a las áreas de Empleo y Desarrollo Local para presentar el nuevo programa 'Activa-T Joven', un nuevo plan de fomento del empleo juvenil que "facilitará hasta 8.000 contrataciones en Andalucía" de entre 18 y 29 años.

Según ha informado la Junta en una nota, el delegado ha lanzado este programa en un encuentro de carácter informativo para aclarar y agilizar posibles dudas sobre las principales novedades de la convocatoria referidas a la gestión y tramitación de las ofertas de empleo.

Duarte ha afirmado que tratan de anticiparse al anuncio de la convocatoria para que las entidades locales "tengan todos los detalles y recomendaciones técnicas" y, de esta forma, los proyectos queden "mejor definidos y diseñados".

"Tratamos de que todos los ayuntamientos se incorporen a estas ayudas y que ninguno se quede fuera de esta nueva batería de ayudas que beneficiará a jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años, ambos inclusive, que se incorporarán durante un periodo de seis meses a jornada completa", ha señalado el delegado.

El nuevo programa 'Activa-T Joven' "da continuidad y refuerza" las actuaciones contempladas en el Plan de Empleo Juvenil 2024-25, uno de los compromisos adquiridos con los agentes económicos y sociales en el marco del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía consensuado con éstos en el pasado marzo de 2023.

La puesta en marcha de cuatro de los cinco programas contemplados en dicho plan ('Andalucía Activa', 'T-Acompañamos', 'Construyendo futuro en el Campo de Gibraltar' y la línea 7 del 'Emplea-T'), más los programas del 'Plan Aire', de las ITI de Cádiz y Jaén, y el 'Joven Ahora', alcanzan hasta el momento las "37.390 contrataciones en las ocho provincias", sumando un total de 524 millones de euros en inversión regional.

Juan Carlos Duarte ha subrayado la "importancia" de estos programas traducida en los "buenos datos" que deja en la provincia de Huelva, como es el caso del programa Emplea-T, "con una inversión provincial de 5.765.000 euros inyectada entre los ayuntamientos y ELA", lo que ha permitido la contratación de 265 personas que salieron de las listas del Servicio Andaluz de Empleo, "ofreciéndoles mejorar su empleabilidad y, en muchos casos, el acceso por primera vez al mercado de trabajo".

Al hilo, el delegado también se ha referido al "notorio crédito provincial" repartido entre los 78 ayuntamientos y dos ELA de la provincia de Huelva, para la subvención de 10.500 euros por cada contrato laboral formalizado a jóvenes y personas mayores de 45 años en situación de desempleo.

De esta forma, los 80 proyectos locales de empleo presentados y ejecutados han "beneficiado a 858 onubenses con contratos de trabajo de hasta seis meses" gracias a una "subvención de 8.935.500 euros destinada a la provincia".

La inversión regional "se aproximará a los 90 millones de euros", cofinanciados por el FSE+ con cargo al Programa Fondo Social Europeo Plus Andalucía para el periodo 2021-2027.

REQUISITOS PARA SU SOLICITUD

Según establecen las bases reguladoras que han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), las corporaciones locales podrán contratar a jóvenes inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo y que sean, además, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Por ello, por cada contrato formalizado, recibirán una subvención que oscilará entre 10.900 y 16.000 euros, "en función del grupo de cotización en el que queden encuadrados". Esos importes se incrementarán en 1.000 euros, "con la posibilidad de alcanzar un máximo de 17.000 euros", cuando la ocupación de la persona contratada esté comprendida entre el listado de empleos digitales o empleos verdes recogidos en los anexos de la orden.

Los proyectos presentados por los ayuntamientos y las entidades autónomas locales tendrán una "duración máxima de doce meses" y determinarán el número de contrataciones necesarias, así como los perfiles profesionales que requieran. No obstante, éstos no podrán sustituir "en ningún caso" las tareas que desempeñen los empleados municipales.

En cuanto a la selección de los candidatos, se realizará a través de una oferta pública de empleo que la entidad local deberá presentar ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que "preseleccionará a dos candidatos" y finalmente "serán los ayuntamientos o las entidades autónomas locales los que formalizarán las contrataciones finales".