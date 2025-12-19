Los menores del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva dan su carta de Reyes al cartero real de 'La Banda'

Visita dal cartero real de 'La Banda' a los niños del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los menores del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, han recibido la visita de la 'Caravana de la Salud' para entregar su carta de los Reyes Magos al cartero real del conocido programa de Canal Sur 'La Banda'.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el equipo, conducido por su histórico presentador Felipe, en compañía del cartero y el paje real, ha desembarcado en la planta pediátrica para llevar las sonrisas a los pequeños y sus familias.

Desde primera hora, escribían con ilusión las cartas de los deseos, ya que el hospital ha sido seleccionado un año más entre los cuatro centros que cada Navidad visita La Caravana de la Salud para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas hospitalizados y conseguir que puedan disfrutar de una jornada llena de diversión y entretenimiento.

Así, Felipe, el cartero y el paje, junto al personal de enfermería han visitado una a una las habitaciones para recoger la carta para los Reyes Magos, al tiempo que les han entregado caramelos, globos y regalos, cortesía de anunciantes y empresas colaboradoras. Los niños y sus familiares han conversado con ellos y se han hecho fotos con los animadores para recordar este día.

El proyecto ha contado además con el apoyo de los voluntarios de Cruz Roja Juventud, colaboradores habituales en Pediatría durante todo el año, quienes han realizado talleres y actividades de animación para los menores. La 'Caravana de la Salud' continúa su recorrido estos días por los hospitales universitarios Reina Sofía de Córdoba, Infantil Maternal de Málaga y Virgen Macarena de Sevilla.

Este proyecto solidario de Canal Sur se engloba dentro de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de la RTVA. Esta jornada forma parte del amplio programa navideño y de actividades de animación que se están desarrollando en los centros del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez en estas fechas, gracias a la solidaridad de numerosas instituciones, asociaciones, grupos de voluntariado y particulares, y que tienen como finalidad amenizar la estancia de todos los pacientes y especialmente de los menores como auténticos protagonistas de estas fiestas.