Raúl Quinto, Isaac Rosa y Miguel Brieva acuden a la Feria del Libro de Huelva de la mano de Centro Andaluz de las Letras

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, colabora un año más en la Feria del Libro de Huelva con dos citas literarias en los próximos días a las que acudirán Raúl Quinto, Isaac Rosa y Miguel Brieva.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en la primera de ellas Raúl Quinto conversará sobre su nueva novela 'La ballena azul' (Ed. Jekyll & Jill) el día 19 de octubre. En la segunda cita el escritor Isaac Rosa y el autor de cómic Miguel Brieva dialogarán sobre el poder de las historias a partir de sus obras recientes, 'Las buenas noches' (Seix Barral) y 'Bienvenido al mundo' (Astiberri Ediciones) respectivamente.

La actividad está prevista el miércoles, 22 de octubre. Ambas actividades se desarrollarán en la caseta de presentaciones de la Feria del Libro, ubicada en la plaza de las Monjas de la capital, y los autores firmarán ejemplares de sus obras al finalizar.

Raúl Quinto ya revolucionó la novela histórica con 'Martinete del rey sombra', que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa 2024, entre otros. Ahora en su última obra, 'La ballena azul', abre nuevos caminos en la literatura del terror. El autor se adentra con este trabajo en el lado oscuro de internet, en los mundos paralelos de las campañas de desinformación, teorías conspiranoicas y bulos. Toma su nombre y estructura del juego viral que acabó con la vida de varios adolescentes en todo el mundo en la pasada década.

De esta manera, el autor realiza una inteligente crítica a estas herramientas de manipulación usando sus mismas armas. El encuentro, que está organizado el domingo, 19 de octubre, a las 12,00 horas, contará con la participación de la librera Estrella Villalba.

En otra jornada Isaac Rosa y Miguel Brieva, "dos de las voces más comprometidas del panorama cultural actual", dialogarán sobre el poder que tienen las historias para cuestionar realidades o por el contrario para adormecer conciencias.

Isaac Rosa, Premio Biblioteca Breve 2022, acaba de publicar 'Las buenas noches' (Seix Barral) donde aborda con ironía el insomnio como síntoma de una sociedad acelerada y exhausta. Miguel Brieva, humorista gráfico de 'El Jueves', 'El País' o 'Rolling Stone', ha reeditado 'Bienvenido al mundo' (Astiberri) con una mirada lúcida actualizada sobre los desafíos del presente. La conversación tendrá lugar el miércoles, 22 de octubre, a las 19,00 horas.

Ambas citas se desarrollarán en la caseta de presentaciones de la Feria del Libro de Huelva y, como es habitual, al concluir firmarán ejemplares de sus obras.