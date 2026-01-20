El alcalde de Jaén considera una "mala noticia" la desestimación del recurso de la UTE de Alsa para operar el tranvía

Archivo - Tranvía de Jaén circulando en pruebas - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha considerado una "mala noticia" la desestimación del recurso que la unión temporal de empresas (UTE) de la que forma de Alsa había presentado contra su exclusión del contrato de operaciones del tranvía.

Ha sido el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja) el que ha ratificado la decisión de la mesa de contratación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda" de revocar la propuesta de adjudicación definitiva a favor de la UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh por no entregar una documentación y presentarla "fuera del plazo concedido para la subsanación".

Tras conocer esta decisión, el regidor ha dicho que "es una mala noticia porque la adjudicación se lleva a cabo sobre una cuantía de 2,6 millones superior a la que tenía la oferta en primer momento adjudicada".

Además, "puede llevar a algunos retrasos por los posibles recursos que puedan producirse en los meses posteriores", según ha informado Millán a través de audio remitido desde el Ayuntamiento.

Ha señalado, igualmente, que "la ciudad de Jaén se ve afectada porque, en vez de que sea una sola empresa la que pueda gestionar el servicio del tranvía y el autobús urbano --Alsa es la concesionaria de este último--, habrá "dos empresas, si todo se confirma" y puede suponer un "perjuicio" a los intereses municipales.

"Por tanto, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, finalmente, qué es lo que sucede en los meses posteriores, si hay un posterior recurso. En todo caso, como digo, es una mala noticia para Jaén en todos estos ámbitos", ha afirmado el regidor.