El mirador del Puerto de las Palomas, en Cazorla (Jaén), será un enclave singular tras una inversión de 700.000 euros

Mirador del Puerto de las Palomas - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía va a acometer en los próximos meses una "ambiciosa reforma" del mirador del Puerto de las Palomas, en Cazorla (Jaén), considerado como uno de los puntos emblemáticos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Se trata de una infraestructura que se encuentra en un enclave privilegiado y que con la nueva intervención se pretende convertir en un enclave singular. Para ello, se han incluido en los presupuestos de la Junta para 2026 una serie de partidas que suman un total de 702.054 euros, procedentes de fondos europeos Feder, con la finalidad de llevar a cabo tanto la remodelación integral del mirador, a la que se destinarán 189.000 euros, como una intervención en los accesos y el aparcamiento, por un importe de 513.000 euros.

La consejera Catalina García, que ha visitado el mirador junto al director conservador del Parque Natural, Jesús Quesada, ha manifestado que se trata de una actuación que busca "dar un paso más en la conservación del espacio y transformarlo en un reclamo turístico moderno, adaptado a las necesidades de los visitantes y de accesibilidad universal".

En este sentido, ha explicado que el proyecto, "en el que se está trabajando y que estará listo en los primeros meses de 2026, no requiere de evaluación de impacto ambiental" y ha detallado que "contempla la construcción de una pasarela de tipo voladizo de cuatro metros de longitud y una anchura de 1,6 metros, acompañada de una estructura metálica con suelo de rejilla, a modo de trampolín, y un tramo final de cristal, además de una barandilla de protección y sin barreras para una accesibilidad total".

La estructura será de perfiles metálicos colocados en ménsula, con una cimentación pesada que compense estos esfuerzos, sustentada por micropilotes que lleven las cargas al sustrato resistente, evitando presiones en los muros actuales. "Se conseguirá aprovechar el espacio para aumentar la visibilidad del que es, sin lugar a duda, uno de los paisajes más impresionantes de la zona, consiguiendo, además, adentrarse de manera imponente hacia el entorno, algo que, con la actual estructura, es evidente que no se alcanza", ha dicho García.

De esta forma, según García, "se aprovechará al máximo el mirador, adaptándolo totalmente al lugar que ocupa y con un impacto ambiental mínimo". La consejera ha subrayado que "el proyecto viene a resolver además un problema casi endémico para la visita al mirador: el aparcamiento".

En este contexto, ha destacado la dotación de 25 plazas para vehículos a unos 680 metros de la infraestructura, poniendo de relieve que para realizar el trayecto desde la nueva zona de estacionamiento hasta el mirador, se va a construir una pasarela volada, paralela a la carretera, de cerca de 540 metros de longitud, junto a un sendero señalizado de en torno a 140 metros, que en conjunto constituirán un paseo panorámico para los visitantes.

Así las cosas, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el Gobierno andaluz ha puesto de manifiesto que "se trata de una gran noticia para Cazorla y el Parque Natural, que va a venir a dinamizar, más si cabe, la actividad de la zona, con un impacto socioeconómico indudable, ya que, con seguridad, va a incrementar el atractivo turístico con el que ya cuenta el mirador".

El mirador del Puerto de las Palomas se encuentra junto a la carretera A-319, a 14 kilómetros de Cazorla y a 6,5 kilómetros de Burunchel. Fue inaugurado en 2009 y formó parte de un esfuerzo para mejorar la infraestructura turística del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El mirador fue diseñado y ejecutado por la Junta de Andalucía, en colaboración con otras entidades y organismos locales, como parte de un proyecto de revitalización del Parque Natural y la promoción de la región como destino ecoturístico.

Este proyecto de remodelación representa una de las intervenciones previstas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el presupuesto para 2026 y que, en el caso de la provincia de Jaén, supondrá inversiones por un total de 20,6 millones de euros.

Entre las actuaciones más relevantes, se encuentran los 10,3 millones para restauración, modernización y prevención en caminos forestales. Asimismo, 3,8 millones se dirigirán a los municipios para la implantación de la normativa de residuos y la recogida separada de biorresiduos, junto con 533.000 euros para mejorar la calidad del aire. En materia forestal, se invertirán más de 8 millones en bioeconomía y selvicultura sostenible, 1,6 millones en prevención de daños forestales y cerca de 500.000 euros en restauración de áreas degradadas.

También se contemplan 716.000 euros para modernizar caminos forestales, 862.000 euros para vías pecuarias y 1,9 millones para selvicultura adaptativa, orientada a prácticas sostenibles frente al cambio climático. Entre los proyectos que destacan junto al del mirador, figuran los 1,1 millones para adecuar el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas del Quiebrajano o los 820.000 euros para el centro de cría del río Borosa.