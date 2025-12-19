Andalucía amplía hasta junio el plazo de presentación de proyectos a la convocatoria de ayudas a la I+D+i empresarial

Archivo - La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (d), durante la visita las instalaciones de IC Grupo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía Trade, ha publicado este viernes en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución que permite a los empresarios andaluces presentar sus proyectos a la actual convocatoria no competitiva de incentivos para la I+D+i empresarial hasta junio de 2026.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que esta ampliación de plazo tiene como objetivo que el tejido empresarial andaluz disponga de financiación para sus proyectos de innovación hasta 2027, "toda vez que en la primera parte del año próximo saldrán a la luz nuevas convocatorias para este fin, esta vez con régimen competitivo".

La orden cuyo plazo ha sido ampliado tiene como objetivo incentivar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en Andalucía y cuenta con una dotación total de 35,6 millones de euros, cofinanciado con Feder. Esta línea, en concurrencia no competitiva, está dirigida a proyectos empresariales que tengan por objeto la búsqueda de nuevos productos, procesos o servicios o la mejora de los ya existentes, en el marco de las actividades establecidas en la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía, S4Andalucía.

Para obtener el incentivo, estos proyectos no pueden estar iniciados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, deberán ser considerados viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero y su período de ejecución no debe prolongarse más de 2 años. Los beneficiarios de esta línea son microempresas, pequeñas y medianas empresas que pueden presentarse en solitario o en agrupación con otra pyme o con una no pyme. Las no pymes sólo pueden presentarse en proyectos de agrupación. Estas empresas deben tener establecimiento operativo en Andalucía al inicio de la ejecución del proyecto, con independencia de donde se encuentre su domicilio social y capacidad económica y financiera para desarrollar el proyecto.

El importe de las ayudas puede alcanzar hasta el 50% de la inversión subvencionable si el proyecto se presenta en agrupación (50% para pequeñas empresas, 45% para medianas y 25% a no pymes) y hasta el 45% para proyectos individuales. Uno de los retos de Andalucía Trade en 2026 será completar su oferta de incentivos empresariales con la publicación de las convocatorias competitivas de subvenciones para I+D+i que, junto a la actualmente abierta, de carácter no competitivo, pondrán a disposición de las empresas andaluzas 105,3 millones de euros para sus proyectos de innovación.

Las convocatorias no competitivas son aquellas en las se atienden las solicitudes por orden de llegada hasta agotar el presupuesto o el periodo de vigencia de la convocatoria, mientras que las competitivas conllevan el análisis de todos los proyectos presentados en un marco temporal determinado para incentivar solo las que mejor se ajustan al objetivo de la convocatoria.

De esta forma, el conjunto del sistema de incentivos directos a la inversión que Andalucía Trade pondrá a disposición de las empresas cofinanciados con FEDER en el actual marco de apoyo comunitario ascenderá a 325 millones de euros. A ellos se añadirán en breve los instrumentos de financiación alternativa, con los que la oferta total del apoyo financiero a las empresas se elevará a más de 430 millones de euros.

Este sistema de incentivos y financiación cubrirá un amplio abanico de necesidades de las empresas andaluzas, desde el apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión industrial, la puesta en marcha de pequeñas empresas, la internacionalización de las pymes, el desarrollo de iniciativas de I+D+i, el acceso a mercados bursátiles, la bonificación de comisiones e intereses asociados a operaciones avaladas por Sociedades de garantía recíproca, financiación reembolsable para start ups, proyectos de expansión, así como proyectos de tecnologías digitales e innovación tecnológica profunda, tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos y biotecnología.

Algunas de estas iniciativas implican importantes novedades en el panorama del apoyo público a las empresas en Andalucía. Es el caso de la orden de incentivos para la internacionalización de las empresas, las subvenciones para facilitar el acceso a mercados bursátiles o el recientemente anunciado Fondo para Tecnología Estratégica en Andalucía. Este último, iniciativa basada en el proyecto europeo STEP, cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros y prevé el apoyo, a través de instrumentos como la participación en el capital o los préstamos participativos, a proyectos fundamentalmente tecnológicos.

La novedad de este fondo de capital riesgo es que, por primera vez en Andalucía, se podrán beneficiar de él empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes. La Junta ha destacado la "buena acogida" que este sistema de apoyo está teniendo entre las empresas, ya que, hasta que, hasta el momento, de las primeras convocatorias abiertas, las empresas andaluzas han consumido ya el 58% del disponible en poco más de un tercio del periodo de vigencia de estas órdenes.

Así, de los primeros 244 millones de euros de las convocatorias puestas en marcha en verano de 2024 para proyectos de desarrollo industrial e I+D+i empresarial hasta 2027, se han aprobado ya incentivos por 141,6 millones para el desarrollo de 545 proyectos que suponen una inversión empresarial de 297 millones de euros. En cada proyecto Andalucía Trade subvenciona de media prácticamente la mitad de la inversión (47,7% de la inversión subvencionable), diez puntos por encima de la cantidad que se subvencionaba en la última orden vigente.