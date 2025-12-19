Andalucía lamenta que "una vez más" Sánchez y Montero "privilegien" a Cataluña con 29 millones para Rodalies

Archivo - La consejera de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, durante su intervención en la Comisión del Senado de las Comunidades Autónomas sobre vivienda, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha cuestionado que el Gobierno de España "privilegie una vez más a sus socios por intereses políticos mientras discrimina a otras comunidades autonómas como Andalucía" después de darse a conocer este viernes la subvención directa de 29 millones de euros a Rodalies, en Cataluña.

En declaraciones a Europa Press, la consejera ha cuestionado que "Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero premien constantemente a los mismos y, por contra, castiguen a los andaluces". Ha puesto como ejemplo el último reparto de ayudas a los Consorcios de Transporte, donde se distribuyeron 364 millones y "no llegó ni un euro para los consorcios andaluces".

Sobre Rodalies, Díaz asegura que "no entiendo que se justifique la subvención en la sostenibilidad del servicio ferroviario y en razones de interés público, económico y social cuando Andalucía vive envuelta en el caos ferroviario, con averías que sufren a diario los trenes, como el último de Huelva o las constantes incidencias en los Cercanías de Sevilla y Málaga".

En este sentido, ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "también apueste" por el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras ferroviarias andaluzas. Por último, la titular de Fomento ha insistido en que la falta de iniciativa del Gobierno de Sánchez "ha provocado una situación inédita en el sistema ferroviario, que ha pasado de ser un modelo de fiabilidad y eficiencia a sumir a los ciudadanos e la incertidumbre de no saber a qué hora llegarán a su destino".