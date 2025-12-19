Andalucía critica que el Gobierno no haya convocado a las ccaa para concretar el abono único de transporte

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, y portavoz del Gobierno, Carolina España - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha criticado este viernes que el Ejecutivo nacional no haya convocado a las comunidades en una conferencia sectorial para concretar los detalles del abono único de transporte que anunció Pedro Sánchez.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, España ha indicado que ese anuncio del presidente del Gobierno "sonaba a aguinaldo electoral", porque, "de repente, no hemos vuelto a saber nada más".

Ha señalado que Andalucía estaría encantada de "adherirse", pero es fundamental concretar en "qué condiciones jurídicas", "cómo se va a financiar" y cuánto cuesta, y lo "normal y lo serio es haber convocado una conferencia sectorial" con las comunidades para explicar como se va a desarrollar.

"Lo que pedimos es un poquito de información y de lealtad institucional", ha añadido.

De otro lado, España ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insista en que se van a aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 y la realidad es que, en tres años de legislatura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha aprobado cero presupuestos". "Por lo tanto, la credibilidad queda un poco mermada", ha señalado.

Ha indicado que el hecho de que no haya PGE impide que el Gobierno central financie adecuadamente el sistema de Dependencia de Andalucía, ya que "sigue sin aportar el 50 por ciento que le corresponde". Ha indicado que la Junta tiene que asumir en ese momento el "70 por ciento" y el Ejecutivo nacional sólo está aportando el "30 por ciento".

En cambio, ha denunciado que el Ejecutivo nacional sí "le va a pagar el 50 por ciento" al País Vasco, con lo que se está generando una situación de "agravio".

Además, según ha añadido, el hecho de que no haya PGE provoca que tampoco haya "inversiones" del estado en Andalucía. "Montero va de un lado a otro pero no inaugura nada en Andalucía. No pone primeras piedras, porque no hay inversiones", ha señalado.