Montero ve tras la caída de servicios digitales de la Junta la "Andalucía real de Moreno" que "hace aguas"

La candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha sostenido este jueves que la incidencia registrada en la infraestructura de red y telecomunicaciones que ha afectado a los servicios digitales de la Administración andaluza refleja "la Andalucía real de Moreno Bonilla", que "hace aguas".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la dirigente socialista se ha pronunciado así al hilo de dicha incidencia que se ha producido este jueves en la infraestructura de red y telecomunicaciones que ha afectado a los servicios digitales de la Administración autonómica andaluza, entre ellos al estreno previsto para este jueves de la tarjeta sanitaria virtual del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Esta es la Andalucía real de Moreno Bonilla, la que no sale en las fotos", ha comentado María Jesús Montero al hacerse eco de esta noticia desde dicha red social. "La vía andaluza hace aguas", ha sentenciado la candidata socialista.

La Agencia Digital de Andalucía (ADA) ha anunciado en un comunicado que está trabajando "con carácter urgente y prioritario en resolver "lo antes posible" dicha "incidencia", que, según los análisis realizados, "no obedece a ningún patrón de comportamiento de ciberataque".

"Se trata de un problema localizado y acotado, principalmente, en los servicios de identificación y firma electrónica, lo que impide temporalmente el acceso a las aplicaciones que lo requieren, y dado el elevado nivel de digitalización de los servicios de la Junta, su afección está siendo amplia", han explicado desde la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta, con competencias en la ADA.