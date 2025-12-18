El Gobierno respalda las protestas del campo andaluz en Bruselas para reclamar un "cambio total" en la reforma de la PAC

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, presenta ante los medios de comunicación el informe ‘Cumpliendo de la acción del Gobierno de España en Andalucía’. A 18 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado este jueves el respaldo del Ejecutivo a las protestas del campo andaluz en Bruselas para reclamar un "cambio total" en la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), al tiempo que ha recordado que la Comisión Europea está "dirigida" por el Partido Popular Europeo, por lo que ha llamado la atención sobre la "capacidad de influir" que deberá demostrar el presidente andaluz, Juanma Moreno, entre las filas de su misma formación.

A preguntas de los medios en un acto en Sevilla, Fernández ha advertido de que la propuesta de reforma de la PAC implica "recortes no sólo de fondos sino también de conceptos", por lo que hay que "luchar", ha dicho, contra la propuesta, que "no es asumible". "Nos unimos a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos andaluces", ha apostillado.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, se ha mostrado confiado en que la protesta de agricultores y ganaderos de este jueves en Bruselas sea "un éxito" y la voz de Andalucía se escuche "alto y claro" gracias a las organizaciones profesionales agrarias que van a estar allí representadas junto con Cooperativas Agro-alimentarias.

"Estamos con los agricultores y esperemos que la manifestación sea un éxito y que sirva para que las instituciones europeas tomen conciencia de que la PAC no es una paguita, sino que la PAC es la garantía de la soberanía alimentaria del continente", ha dicho Fernández Pacheco en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press.

El consejero ha puesto el acento en que la propuesta de marco financiero plurianual para 2028 es "absolutamente inaceptable" y así se lo ha trasladado la Junta de Andalucía a las autoridades comunitarias en un documento que "entregó el presidente Juanma Moreno en persona y que venía suscrito por Asaja, por COAG, por UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y por la propia Consejería".

Ha apuntado que la propuesta contempla "un recorte de en torno al 22 por ciento" y ha incidido en que Andalucía "ya salió mal parada del último reparto que hizo el ministro Luis Planas del Gobierno de España" por el que "perdemos más de 100 millones anuales en el plan estratégico de la PAC". Por lo tanto, según el consejero, el nuevo recorte propuesto por Bruselas "sería del todo definitivo".