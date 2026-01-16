La huelga de médicos andaluces en Atención Primaria por el Estatuto Marco obliga a cancelar más de 15.400 citas

Archivo - Consulta médica. - GVA - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada por el Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SNP) para Atención Primaria --médicos de familia y pediatras-- y Urgencias Extrahospitalarias para mostrar el rechazo a la propuesta del Gobierno central de Estatuto Marco --texto normativo que fijará las condiciones laborales del colectivo-- ha obligado a cancelar 15.481 citas en las dos jornadas de paro --miércoles y jueves--. El seguimiento entre los profesionales ha sido de cerca de un 5%.

Son los datos ofrecidos a Europa Press por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. En la segunda jornada de los paros, el seguimiento entre los profesionales de Atención Primaria y Urgencias Extrahospitalarias fue de un cerca de un 5%. El miércoles, primer día de los paros, el seguimiento en Andalucía fue de un 4,18%.

Por provincias, en Almería, el seguimiento fue de un 3,35%; en Cádiz, de un 7,5%; en Córdoba, un 6,19%; en Granada, un 5,42%; en Huelva, un 3,89%; en Jaén, un 5,72%; en Málaga, un 3,85%; y en Sevilla, un 3,12%, según el desglose facilitado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. La huelga terminó este jueves a las 23,59 horas y para garantizar la prestación de servicios considerados esenciales, la Consejería publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) los servicios mínimos.

Así, en atención sanitaria, se prestaron el 100% de aquellos servicios que "habitualmente se presten en un domingo o festivo"; y todos los Centros de Atención Primaria (CAP) en los que se ubique un SUAP y el horario de asistencia del CAP coincida con el horario de asistencia SUAP "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias del centro será cubierto en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos".

Se garantizó además el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo y festivo y para el personal médico en formación Médico Interno Residente (MIR) "no se establecen servicios mínimos en atención a las características específicas de su relación laboral".