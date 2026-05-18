Archivo - La Junta acerca a la ciudadanía la Administración Pública con talleres, visitas y guías divulgativas. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía va a acercar a la ciudadanía la Administración Pública con talleres, visitas y guías divulgativas. Entre ellas, se encuentran jornadas de puertas abiertas en oficinas de empleo, sedes del Instituto de Investigación y Formación Agrícola y Pesquera (Ifapa), puertos como el de Algeciras o centros de emprendimiento digital y de aceleración de startups; talleres prácticos sobre trámites electrónicos con la Administración Pública; gymkanas y juegos en centros educativos para enseñar a los más jóvenes ciberseguridad; o exposiciones que, a través de la historia del Titanic abordan los planes de emergencias y sistemas de evacuación.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, estas son algunas de las múltiples actividades organizadas por la Junta de Andalucía desde este lunes y hasta el viernes para celebrar la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa internacional promovida por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week) a nivel mundial cuyo objetivo es fomentar una cultura basada en la transparencia e integridad, participación cívica y promoción de los derechos fundamentales, así como la colaboración y rendición de cuentas.

Para ello, se celebran actividades que acercan las Administraciones Públicas a la ciudadanía que en Andalucía coordina la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, a través de la Secretaría General para la Administración Pública y la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. La celebración de esta edición se enmarca especialmente en el impulso reciente de las políticas de Gobierno Abierto, reforzado tras el éxito de la Cumbre Global de Gobierno Abierto celebrada en Vitoria-Gasteiz en 2025, en cuya organización colaboró activamente la Junta.

Por tanto, gran parte de las actividades previstas persiguen difundir entre la población andaluza --con especial atención a los vecinos del medio rural-- las distintas herramientas digitales que tienen a su disposición para relacionarse con la Administración de la Junta de manera electrónica, como la Carpeta Ciudadana, el nuevo Portal del Empleo Público o la sede electrónica de la Junta de Andalucía. Para ello, la Consejería ha organizado talleres prácticos presenciales en varios municipios con el fin de dar a conocer los trámites que se pueden hacer de manera digital con el SAE, la Agencia Tributaria y diferentes organismos.

Junto a ello, la Junta también pretende formar a la ciudadanía --especialmente a los más jóvenes-- en la protección de sus datos en el mundo virtual y la ciberseguridad para prevenir delitos como las ciberestafas o la suplantación de identidad. Así, se han organizado charlas y talleres en colegios e institutos, así como actividades lúdicas como gymkhanas o hackathones.

SIMULACIONES DE REALIDAD VIRTUAL

Dirigidas a los más jóvenes son también las simulaciones de realidad virtual organizadas en sedes municipales del SAE para entrenarse en la búsqueda de empleo y las visitas a centros de emprendimiento digital como Smart Mobility de Alhaurín la Torre (Málaga), Agrotech de El Ejido (Almería) o Gaming y Contenido digital El Barco de Jaén. También a centros formación especializados en actividades endógenas de algunas municipios o comarcas como la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves (Sevilla) o a ferias de muestras como la de productos del mármol que recorrerá varios polígonos industriales de la provincia de Almería.

Una de las formas de acercar la Administración Pública a la ciudadanía es abrir literalmente las puertas de organismos e instituciones para que pueda conocer de primera mano el trabajo que realizan y el servicio público que prestan. Así, durante esta semana se celebrarán jornadas de puertas abiertas en las oficinas del SAE en las localidades jienenses de Úbeda, Villacarrillo, Martos y Andújar; los municipios malagueños de Campillos y Archidona; o Aracena (Huelva).

También podrán visitarse las instalaciones del centro logístico del Puerto de Algeciras (Cádiz), la Oficina del Punto de Información de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, el Centro para la gestión avanzada del agua de Andalucía (CGA3), las sedes del Ifapa en Campillos (Málaga) o El Puerto de Santa María (Cádiz) o los Puntos Vuela de Castilleja de Guzmán y Albaida del Aljarafe (ambos en la provincia de Sevilla).

Por último, para conocer el apoyo al emprendimiento de los centros de aceleración de startups abrirán sus puertas los Hub El Cubo (Sevilla), El Patio (Córdoba), La Farola (Málaga) o El Cable (Almería). Junto a estas actividades presenciales, la Junta ha organizado también varios webinar y podcast sobre programas educativos o la administración como un lugar de trabajo para jóvenes y difundirá guías, campañas, infografías y entrevistas a profesionales dirigidas a los propios empleados públicos sobre la carrera horizontal, la acreditación de competencias, la jornada laboral, los permisos y las medidas de conciliación y corresponsabilidad de los empleados públicos o el sistema de información interno para denunciar conductas e irregularidades.