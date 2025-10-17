La Junta calcula en 2.000 millones de euros las posibles pérdidas en el sector agrario andaluz con la nueva PAC

Imagen del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la jornada sobre 'Agricultura y Energía'. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha señalado este viernes que, según las estimaciones de la Junta de Andalucía, el sector agrario andaluz "podría perder alrededor de 2.000 millones de euros en ayudas con el modelo de Política Agraria Común" (PAC) para 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea, lo que tendría "un grave reflejo en la economía de los productores".

Durante su intervención en la clausura de la jornada 'Agricultura y Energía: Sectores estratégicos para la Unión Europea' organizada por Asaja Sevilla y por el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM), Fernández-Pacheco ha insistido en que "la nueva PAC no es agraria ni común y, desde luego, es injusta y perjudicial para Andalucía", según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

"Desde Andalucía hemos pedido al Gobierno de España que exija en el Consejo Europeo el cambio de modelo", además de que bloquee este recorte del 22% del presupuesto, y que diga "un no rotundo a una PAC lesiva para los agricultores y ganaderos andaluces", ha incidido el consejero, al tiempo que ha pedido que "fuerce a un cambio de la PAC con su voto en contra en Europa".

En este sentido, ha incidido en que "desde Andalucía no solo rechazamos el presupuesto en sí, sino que nos oponemos frontalmente al fondo único y al cambio de estructura que el nuevo marco financiero europeo establece para la PAC".

Por ello, ha señalado que se necesita "una PAC fuerte, independiente de otros fondos, en base a dos pilares, con la voz protagonista de las regiones y que tenga en cuenta la realidad productiva de cada zona, de Andalucía".

En su discurso, el titular del ramo ha señalado la importancia que tiene la agricultura como pilar estratégico no sólo para Andalucía, sino para la Unión Europea. En este sentido, ha recordado que solo el sector primario y su industria auxiliar suponen el 11% del PIB andaluz, el 16% si se tiene en cuenta los servicios de la agroindustria y los servicios agrarios.

"Unos datos que nos dan una visión amplia y realista de lo que supone este sector para Andalucía, pero también del liderazgo que tenemos en exportación", ha añadido; además de afirmar que "solo en los primeros siete meses de 2025, Andalucía ha exportado 4,7 millones de toneladas de productos agroalimentarios por valor de 10.346 millones de euros, lo que supone una subida de casi el 2,8% del valor y del 5% del volumen en comparación con 2024".

22% DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS

Estos datos de enero a julio de 2025 han situado a Andalucía como "la primera región exportadora a nivel nacional", y suponen el 22% de las exportaciones de España, según ha señalado la Junta.

Por otra parte, el consejero también ha hablado de la agricultura y la energía como "dos sectores que se complementan y que tienen un mismo denominador común: el avance hacia un modelo más sostenible que sea rentable y la autosuficiencia con respecto a países fuera de la Unión Europea".

En este sentido, ha hecho referencia a las ayudas puestas en marcha desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural por valor de casi 28 millones de euros encaminadas a reducir la dependencia energética del regadío andaluz.

En total, casi 53,4 millones de euros de inversión público-privada que inciden en más de 107.000 hectáreas de cultivo de casi 33.450 agricultores de toda Andalucía.

"Se trata de respaldar iniciativas que apuestan por la autoproducción y la mejora" de las instalaciones de riego para "reducir el gasto económico que conlleva el regadío" y "así elevar la rentabilidad de las explotaciones y aumentar la sostenibilidad del campo andaluz con las energías renovables", ha explicado el titular de la Consejería.

En esta línea, ha puesto en valor los 317 millones de euros para modernizar regadíos en Andalucía con la conducción de agua desde las estaciones depuradoras con sistema terciario a los cultivos de las comunidades de regantes.

Asimismo, ha hecho un repaso por otras ayudas destinadas a enfermedades de sanidad vegetal y animal; así como a problemas estructurales del sector primario como la sequía y el relevo generacional.