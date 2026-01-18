La Junta publica la licitación de los primeros fondos de capital riesgo de Andalucía Trade, dotados con 60 millones

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en rueda de prensa. A 12 de diciembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía Trade, ha publicado en el Boletín oficial de la Unión Europea (DOUE) las licitaciones para la gestión de los nuevos fondos de capital riesgo de la agencia pública andaluza, que contarán con una dotación pública de 58,8 millones de euros cofinanciados con fondos Feder, un 62% más que en los anteriores fondos de capital riesgo. Bajo el nombre de Fomento de la competitividad de las pymes en Andalucía, este nuevo instrumento se articula en dos líneas: la línea Start Up, dotada con 9,8 millones de euros, que será gestionada mediante un único fondo operativo y la línea Expansión, dotada con 49 millones de euros, distribuida en dos fondos operativos.

Según ha detallado la Junta en una nota, a diferencia de otras comunidades autónomas, Andalucía garantiza la adicionalidad real de los recursos públicos frente a la inversión privada, asegurando que las operaciones financiadas no se habrían realizado sin el fondo.

El objetivo estratégico de este nuevo instrumento es "corregir el fallo de mercado existente en la financiación de empresas innovadoras en fases tempranas o de expansión inicial", "facilitando capital riesgo para escalar negocios, acceder a nuevos mercados y consolidar el tejido empresarial andaluz".

La gestión será indirecta, a través de intermediarios financieros autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), seleccionados mediante licitación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y las normas Feder.

Las gestoras tendrán plena autonomía en las decisiones de inversión y desinversión, mientras Andalucía Trade supervisará la elegibilidad y finalidad de las operaciones. Las comisiones y condiciones se ajustarán a precios de mercado. Las entidades que quieran gestionar estos fondos, que podrán presentar sus ofertas hasta el 13 de febrero en el caso de la línea de Expansión y hasta el 16 de febrero para la línea de Start Up, deben estar plenamente constituidas, contar con oficina operativa en Andalucía (una vez constituido el fondo) y un equipo mínimo de tres profesionales especializados.

Estas entidades podrán ser entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras habilitadas legalmente. Sus responsabilidades alcanzan desde captar inversores privados, constituir los fondos como vehículos nuevos e independientes, identificar oportunidades de inversión e invertir en proyectos que supongan la creación de valor añadido para Andalucía.

El público objetivo de estos nuevos instrumentos son las pymes andaluzas. En concreto para el Fondo Start Up, empresas con menos de siete años, facturación menor de dos millones de euros; y para el Fondo Expansión, empresas con tracción y facturación, orientadas a crecer mediante inversión, empleo o apertura de mercados.

OPERACIONES DE HASTA 2,5 MILLONES POR EMPRESA

Las características de las operaciones previstas con cargo a estos fondos, a través de entradas de capital o préstamos participativos podrán alcanzar hasta 400.000 euros por empresa para el Fondo Start Up y hasta 2,5 millones de euros por empresa para el Fondo Expansión. Se podrán financiar proyectos que contemplen inversiones en activos materiales e inmateriales, circulantes y gastos operativos, así como proyectos de crecimiento no orgánico (con limites).

Andalucía Trade estima que se puedan realizar aproximadamente 60 inversiones con un efecto multiplicador del 2,5, lo que supondrá que los casi 60 millones de euros públicos movilizarán 150 millones de euros de inversión total, atrayendo 90 millones de euros de capital privado. Los fondos estarán en funcionamiento en 2026. El periodo de inversión alcanza hasta el 31 de diciembre de 2029 y el de recuperación hasta el 31 de diciembre de 2036.