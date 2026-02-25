La Junta rebaja a "situación operativa cero" el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en el acto inaugural de la Base EMA Infoca Sierra de las Nieves. A 24 de febrero de 2026 en Marbella, Málaga (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha acordado este miércoles, 25 de febrero, rebajar a "situación operativa cero" el estado del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones a fase de preemergencia activado con motivo del tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las primeras semanas de este año, al "desaparecer el peligro" para la población.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento en la que ha precisado que ha sido a las 17,26 horas de este miércoles cuando la dirección del Plan de Emergencias ha acordado dicha rebaja de la situación operativa del citado dispositivo.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', además, el consejero ha valorado que "se consolida" así la "fase de recuperación" tras esta sucesión de temporales por la que aún permanecen 180 personas desalojadas de sus casas en Andalucía, según ha recordado.

El consejero ha recordado en el Parlamento que el Plan de Emergencia llegó a estar activado en 'situación operativa 2' durante parte del tren de borrascas, y ha destacado que "por fin" se ha podido dar por concluida la "situación de máximo riesgo para la población".

Tras este paso, ahora toca "volcarse" desde el Plan andaluz de Emergencia "en el seguimiento y la evaluación de lo que ya significa la fase de recuperación, de restauración" tras estos temporales, en la que "todas las administraciones estamos también volcados", según ha subrayado el consejero.