La Junta reforzará con 89 millones el cribado de colon y cuello de útero e incentivará el trabajo extra con 7,1 millones

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía va a reforzar con 89 millones de euros los programas de cribado de cáncer de colon y cuello de útero una vez realizada la revisión de estos servicios tras la crisis desatada en la detección del cáncer de mama, con retrasos de hasta un año en la realización de pruebas diagnósticas con las que descartar lesiones tumorales. Para ello, se prevé la contratación de 586 profesionales y el uso de Inteligencia Artificial para el diagnóstico.

Además, a fin de incentivar la participación de los profesionales en el plan integral diseñado por la Consejería de Sanidad, el Gobierno de Juanma Moreno contará con 7,1 millones de euros para actualizar las "tarifas" por "actividad extraordinaria" en el caso de las pruebas diagnósticas incluidas en el catálogo del programa de cáncer de colon (endoscopias digestivas) y para incrementar en un 10% lo que perciben los sanitarios por trabajar en días no laborables (sábados, domingos y festivos).

Para lograr la incorporación de todos los profesionales nuevos --705 en total, si se le suma al plan presentado para cribado de colon y cuello de útero el del cáncer de mama, con doce millones y 119 sanitarios más--, el flamante consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz ha asegurado que la Junta "va a trabajar a destajo".

El plan prevé la contratación de 68 nuevos profesionales administrativos, de forma progresiva a partir de diciembre, para mejorar la gestión y seguimiento de las citaciones de los programas de detección precoz de cáncer en los centros de Atención Primaria. Estas contrataciones suponen una inversión de dos millones de euros. Además, también a partir de diciembre, se van a incorporar a los centros de Atención Primaria 70 enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia para agilizar la atención de las citologías para la detección precoz del cáncer de cuello de útero. Estas incorporaciones suponen una inversión de 3,8 millones de euros.

Recoge también el refuerzo de los servicios hospitalarios implicados, adecuando las plantillas al volumen de actividad que generan estos programas tanto en los servicios clínicos como en los laboratorios y unidades de apoyo. De este modo, se crearán 178 nuevas plazas de facultativos Especialistas de Área (FEA) en áreas como Digestivo, Anestesia, Ginecología, Anatomía Patológica y Microbiología, se incorporarán 64 enfermeras en el área de endoscopias para aumentar la capacidad de exploraciones, garantizar la seguridad del procedimiento y mejorar los tiempos de respuesta diagnóstica; 64 técnicos superiores especialistas en Anatomía Patológica, cuya labor será clave para incrementar la capacidad de procesamiento y análisis de muestras, reduciendo los plazos de emisión de resultados y reforzando la calidad diagnóstica; 32 técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) destinados también a las unidades de colonoscopia, que prestarán apoyo directo en la preparación de los procedimientos y en la atención postexploración; y 64 auxiliares administrativos que se incorporarán a los servicios de Digestivo y Ginecología, con el fin de reforzar la gestión de citas, la coordinación de agendas y la trazabilidad administrativa de los procesos, contribuyendo a una atención más fluida y organizada.

Estas contrataciones supondrán una inversión de 37 millones de euros y se iniciarán progresivamente, en función de la carga asistencial tras un análisis por provincia. Otra línea de actuación es el impulso a la innovación tecnológica y digital para modernizar los procesos diagnósticos y reforzar la infraestructura tecnológica. Con este objetivo, en el segundo semestre de 2026 se iniciará la digitalización de las pruebas diagnósticas de anatomía patológica, que se implantará de forma efectiva en hospitales de referencia durante el primer trimestre de 2027.

Para la digitalización de los laboratorios de anatomía patológica, en la que se invertirán 30 millones de euros, así como para la incorporación de herramientas de inteligencia artificial que actúen como apoyo al diagnóstico, el SAS va a incorporar 46 profesionales con perfil informático, que supondrá una inversión de 1,7 millones de euros. Finalmente, plan de acción incluye la mejora de las infraestructuras diagnósticas en las áreas de anatomía patológica con el objetivo de reforzar la capacidad diagnóstica y reducir los tiempos de respuestas mediante la modernización y ampliación de las áreas de Anatomía Patológica en distintos hospitales.

Las obras previstas, presupuestadas en su conjunto en un millón de euros, comprenden la reforma del Área de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga), la ampliación del Área de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) y del Hospital de Antequera (Málaga). Estas intervenciones se ejecutarán de forma progresiva, con previsión de finalización global en agosto de 2026.

Asimismo, la Junta de Andalucía prevé renovar el equipamiento diagnóstico para la realización de las endoscopias con el fin de garantizar la capacidad técnica necesaria para atender el creciente volumen de actividad derivado del programa de detección precoz de cáncer colorrectal. Esta modernización, que se llevará a cabo a lo largo del cuarto trimestre de 2026 con una inversión total de 1,8 millones de euros, contribuirá directamente a reducir los tiempos y a aumentar la eficiencia de los procedimientos diagnósticos.

Para mejorar la comunicación con los pacientes, la Junta de Andalucía va a actualizar el contenido de las cartas de invitación que se envían a los ciudadanos que conforman el grupo diana de cada uno de los cribados con una información clara, comprensible y que motive a la participación; se van a enviar recordatorios a los profesionales sobre la importancia del acompañamiento informativo y la comunicación proactiva en todas las fases del proceso; reforzar los protocolos de comunicación con Salud Responde e incluir la comunicación asistencial en las sesiones formativas periódicas, sensibilizando a los profesionales sobre su impacto en la confianza y la adherencia al programa; y a hacer una monitorización del proceso informativo para detectar posibles demoras o pérdidas de seguimiento derivadas de falta de información o comprensión insuficiente.

Así, se espera disponer de información actualizada y precisa del estado de cada paciente en todo momento, desde que recibe la carta o mensaje hasta que tiene un diagnóstico y consolidar un modelo de atención más cercano, claro y participativo, reforzando la confianza de la ciudadanía en los programas de cribados y mejorando su eficacia global. La Junta de Andalucía implantará un sistema de automatización inteligente (Intelligent Process Automation, IPA), que permitirá evolucionar hacia una gestión integral y monitorizada de principio a fin, integrando todos los ámbitos relacionados con el proceso, desde la identificación de la población diana hasta la confirmación diagnóstica.

La implantación de este modelo, que supone una inversión de 10,4 millones de euros con financiación parcial de fondos europeos, se hará de forma progresiva. En esta línea de mejora de la comunicación con la ciudadanía, destaca el refuerzo del papel operativo de los referentes locales y provinciales desde el mes de noviembre, que deberán emitir informes periódicos con los que poder identificar de forma temprana los puntos de mejora y garantizar la continuidad asistencial, de modo que se evite que los participantes queden fuera del circuito de atención previsto.