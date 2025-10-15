Junta reprocha a Gobierno no "haber hecho los deberes" con listas de espera de pruebas y pide "criterios homogéneos"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras su nombramiento como nuevo responsable sanitario de la Junta de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este miércoles, sobre la polémica de la no publicación de las lista de espera sobre pruebas diagnósticas que "tampoco lo hace el Ministerio (de Salud)", por lo que ha colegido que "tendría que haber hecho los deberes" en ese sentido y ha pedido "criterios homogéneos" sobre la información al respecto de las comunidades.

En su primera rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno al ser nombrado en esta jornada para el ejercicio de esta nueva responsabilidad en la Junta de Andalucía, ha sostenido Sanz que "no seremos nosotros quienes nos neguemos a un sistema homogéneo" dentro de una petición de que haya "un sistema equitativo".

El consejero de Sanidad ha señalado la existencia de "una carta del Ministerio" instando a "negociar un sistema que no ha sido aprobado por el Ministerio", por lo que ha considerado que "la primera responsable de lealtad institucional es el Ministerio", al que ha reclamado "no fomentar, alertar" sobre esa falta de una comunicación pública acerca del estado de las listas de espera de pruebas diagnósticas.

Ha criticado que el interés del Ministerio en este ámbito parece circunscribirse a Andalucía, antes de ironizar con el hecho de que se mire a Andalucía como "una isla en el mundo", por lo que ha invocado aquí el Real Decreto 605/2003 sobre tratamiento homogéneo de las listas de espera para esgrimir que "no nos salimos de lo que marca la norma en este tema".

Ha reclamado Sanz la formalización de ese grupo de trabajo con la idea de propiciar que "todos estemos haciéndolo igual" sobre las listas de espera diagnósticas.

"Ahora lo que se está negociando es un sistema de información y coordinación de la información que no ha sido aprobado todavía por el Ministerio", ha sostenido el consejero.

"A lo mejor no existe un sistema homogéneo de tratamiento de la contabilización de las pruebas diagnósticas entre comunidades autónomas", ha advertido Sanz en ese sentido, antes de considerar "necesario y conveniente" acometer antes ese proceso de dar un tratamiento homogéneo a la información de cada Comunidad ante el temor de que "algunos lo hagamos limpiamente y otros, no".

"Hagamos lo que todas las comunidades autónomas hagan, pero todos haciéndolo igual y contabilizándolos igual", ha insistido el consejero de Sanidad.