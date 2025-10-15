El Pleno también acogerá el miércoles 22 de octubre el debate de totalidad del proyecto de Ley de Patrimonio

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz celebrará en su sesión de la próxima semana --en concreto, el miércoles, 22 de octubre-- el debate general sobre la situación de la sanidad pública de Andalucía que solicitaron por primera vez los grupos de oposición de izquierda PSOE-A y Por Andalucía mediante una iniciativa registrada en mayo de 2023, y que supondrá la primera comparecencia de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad en la Cámara autonómica.

La Junta de Portavoces ha aprobado este miércoles el orden del día de la próxima sesión plenaria con los votos a favor de los representantes de PP-A y Vox, mientras que los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra.

Antes de la celebración de dicho debate, el Pleno comenzará a las 16,00 horas del 22 de octubre con el debate de totalidad del proyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al que los grupos del PSOE-A y Por Andalucía han registrado enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno.

A continuación se llevará a cabo el referido debate general sobre la situación de la sanidad andaluza, que centrará el contenido del Pleno durante el resto de la jornada del miércoles y que comenzará con la intervención del Consejo de Gobierno --representado a través del nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz--, por un tiempo máximo de 20 minutos.

Tras esta primera intervención será el turno de los grupos parlamentarios, de menor a mayor representación, por máximo de diez minutos cada uno de ellos. El Consejo de Gobierno contará con un nuevo turno de 20 minutos, y los grupos parlamentarios con otro turno de cinco minutos.

Cerrará el debate el consejero de Sanidad por otro turno de diez minutos, tras lo que se abrirá un plazo de una hora para la presentación de propuestas de resolución, que serán defendidas por los grupos parlamentarios de menor a mayor representación por tiempo máximo de cinco minutos, sin que sea posible reabrir el debate, de forma que la primera jornada del Pleno se cerrará con las votaciones de totalidad del proyecto de Ley y de las propuestas de resolución.

ANTONIO SANZ

La reunión de la Junta de Portavoces que ha dado luz verde al orden del día del Pleno se ha celebrado a la vez que la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno tras la designación de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

En dicha conferencia de prensa, Antonio Sanz ha subrayado que "la primera iniciativa" que ha comunicado al Parlamento como consejero de Sanidad "es la solicitud de celebrar un debate general" en la Cámara autonómica "convencido de la defensa del sistema" y "de los magníficos profesionales que tenemos en Andalucía, y también volcados en la asistencia al conjunto de los andaluces".

"En lugar de entrar en polémica sobre si debe de hablarse o no, y cuándo, en el Parlamento, la primera iniciativa" que ha tomado ha sido la de "solicitar ese debate general", ha remarcado el consejero, que ha defendido que ha actuado así "con valentía".

PSOE-A Y POR ANDALUCÍA QUERÍAN QUE COMPARECIERA MORENO

Los grupos que solicitaron este debate en mayo de 2023, el PSOE-A y Por Andalucía, querían que fuera el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien compareciera en el Pleno, como han subrayado este miércoles la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, y la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, en ruedas de prensa previas a la reunión de la Junta de Portavoces.

Ángeles Férriz, además, ha defendido que la celebración de este debate monográfico se ha conseguido gracias a los "testimonios desgarradores" de las mujeres afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama en el marco del "mayor escándalo en la sanidad" andaluza, así como a los "gritos de 'Moreno Bonilla, dimisión'" que se han oído en las calles de la comunidad dentro de protestas convocadas por este asunto.

Además, ha recordado que el Grupo Socialista anunció la semana pasada a través de su portavoz, María Márquez, que va a presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional (TC) porque está "harto de que se pisoteen los derechos de los grupos parlamentarios".

De igual modo, Férriz ha sostenido que quien debía comparecer en este debate era el presidente de la Junta para "dar cuenta en el Parlamento a todos los andaluces de qué ha pasado, por qué, dónde y, sobre todo, las soluciones" a adoptar por parte del Gobierno andaluz.

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha anunciado en su rueda de prensa que su grupo había presentado "una reconsideración" para que la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces diesen el visto bueno a una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "en el próximo Pleno", con el objetivo de que dé "la cara" y explique lo sucedido en relación con los cribados de cáncer, en tanto que "responsable último de los nombramientos de las tres personas que han estado al frente de la Consejería de Salud durante su gobierno".

La portavoz de Por Andalucía ha sostenido que, "con el Reglamento en la mano, con la lógica de la política y con la responsabilidad que se le tiene que exigir a un presidente de la Junta de Andalucía", la respuesta de la reconsideración planteada por su grupo "sólo" podía "ser positiva", si bien a preguntas de los periodistas ha apostillado posteriormente que "es cierto" que era "un exceso de optimismo" por su parte "pensar que la semana que viene" el presidente de la Junta "se va a subir a la tribuna del Pleno a dar explicaciones, pero siempre hay que albergar esperanza sobre la condición humana", apostilló.

SEGUNDA JORNADA DEL PLENO

Así las cosas, la sesión plenaria se reanudará el jueves, 23 de octubre, a las 9,00 horas, con la interpelación del Grupo Socialista dirigida a la Consejería de Salud relativa a salud mental que la semana pasada quedó aplazada por la dimisión de Rocío Hernández, y con otra relativa a asistencia sanitaria, resultados en salud y transparencia de los mismos que ha presentado el grupo Vox.

Acto seguido comenzarán las preguntas orales dirigidas al Consejo de Gobierno, entre las que figuran las dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, como es habitual, se formularán a partir de las 12,00 horas.

En esta ocasión, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, preguntará a Moreno por "derechos de los andaluces", mientras que la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, centrará su cuestión al presidente en la "aportación de su Gobierno al presente y futuro de Andalucía".

El portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, centra su pregunta a Moreno en el "cambio en las políticas del Consejo de Gobierno", mientras que su homóloga en el Grupo Socialista, María Márquez, preguntará al presidente por la "transparencia en la gestión pública de la Junta" y, finalmente, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, cerrará la ronda de preguntas al jefe del Ejecutivo andaluz con una cuestión sobre "balance de la política económica del Gobierno de Andalucía".

El Pleno se cerrará con el debate de cuatro proposiciones no de ley (PNL), comenzando por una del grupo Vox relativa a "supresión de la figura del arraigo", a la que seguirá otra del Grupo Socialista relativa a "reforzar la formación profesional pública en Andalucía y limitar la privatización", y, finalmente, dos del Grupo Popular, relativas a la deuda que el Estado mantiene con Andalucía en materia de infraestructuras y actuaciones hídricas, y a "actuaciones inaplazables ante el desgobierno de España".