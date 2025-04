La Junta ve "una tomadura de pelo" que la "mayor transformación" de la Justicia en Andalucía se logre con 3,3 millones

SEVILLA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha calificado de "tomadura de pelo" los cálculos que hace el Ministerio de Justicia sobre la implantación que conllevan los cambios de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según el Ministerio, la Junta tendría que invertir 3,3 millones de euros para "transformar la comunidad con mayor número de partidos judiciales, un total de 85, y que ahorrará 63 millones en diez años".

En este contexto, Nieto ha subrayado en una nota que solo la ampliación de plantilla para los primeros 70 que deben adaptarse antes del 1 de julio va a" suponer un coste anual de casi 3,6 millones. "Que no mientan, que dejen de insultar a la inteligencia de las comunidades autónomas y sus técnicos, que están haciendo un esfuerzo tremendo", ha dicho el consejero.

Tras una reunión previa con el ministro de de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, Nieto ha decidido junto con los consejeros del resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP con competencias en Justicia transferidas, no participar en el pleno de la Conferencia Sectorial, que estaba previsto hoy en Barcelona. "Ha sido muy doloroso y lo siento por el consejero catalán que se ha implicado en lo personal y en lo institucional, pero hemos intentado defender una gestión de la Conferencia Sectorial equilibrada, en la que solo decide el Ministerio", ha señalado.

Al hilo de lo anterior, ha asegurado que esta decisión se ha planteado desde "el respeto institucional hasta el último minuto, no solo este viernes sino en las comisiones preparatorias para la Sectorial y en una carta al ministro tras recibir a última hora del viernes el orden del día".

Al respecto, ha criticado que el orden del día "se limitaba a un único punto genérico de carácter informativo sobre el estado de implantación de la Ley, sin posibilidad de desgranar los diferentes aspectos, entre ellos el de la financiación, y que, por tanto, cada punto pudiera ser sometido a un posible debate y votación de forma separada".

La Ley, que entre otros cambios importantes supone la conversión de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, "carece de una memoria económica, por tanto, los costes de su implantación los estamos asumiendo las comunidades solas" y los mismos se van conociendo conforme se avanza y se trabaja cada uno de los aspectos a reformar, ha explicado.

"Andalucía ya venía advirtiendo que estos costes serían muy elevados y que el Ministerio estaba actuando como una comunidad autónoma más", ha recordado Nieto, toda vez que ha advertido que "estamos ante una transformación muy necesaria pero que requiere de recursos". La estimación inicial que se hace desde la Consejería es que solo en la primera fase, que supone la adaptación de casi el 83% de los partidos judiciales de aquí a julio, supondrá unos 60 millones de euros.

Sin embargo, el Ministerio ha informado que Andalucía podría afrontar el cambio completo con solo 3,3 millones de euros. "Hacen el ridículo, que le pregunten a los jueces, a los fiscales, a los abogados y a cualquier operador jurídico si con ese dinero se puede hacer esa transformación", se ha cuestionado Nieto.

La semana pasada la Consejería cerró la negociación con los sindicatos de la nueva relación de puestos de trabajo para los primeros 70 partidos judiciales, que tendrá un coste de casi 3,6 millones anuales, ya que implica la ampliación de la plantilla con 80 puestos y los complementos para las nuevas jefaturas que se crean.

En este sentido, la Consejería ha añadido el coste de la adaptación de las sedes judiciales (un total de 156 en toda Andalucía); la restructuración de las plantillas de 15 partidos judiciales más (entre ellos todos los de las capitales); la creación de servicios públicos para poder ofrecer la mediación que pasa a ser obligatoria antes de presentar una demanda; el pago a los abogados y procuradores del turno de oficio por el acompañamiento en la mediación y su tramitación.

"¿Dónde está el ahorro de 63 millones?"

Además, ha agregado la inclusión de los 700 juzgados de Paz de toda Andalucía en el sistema de gestión procesal @driano al ampliar estos sus competencias actuales y la implantación de los evolutivos de este sistema para que pueda ser compatible con el resto de comunidades y el Ministerio. "¿Todo esto se paga con 3,3 millones de euros? ¿Y dónde está el ahorro de 63 millones en diez años, si vamos a tener que invertir ahora mucho más que eso?", se ha preguntado el consejero.

"Con todo el respeto institucional, pero si el Ministerio no está de acuerdo con la financiación que lo diga, pero que no mientan", ha pedido Nieto, porque esto es "una tomadura de pelo a las comunidades, a los operadores jurídicos y a los ciudadanos. Al Gobierno ya no lo cree nadie en ningún sitio. Y, desde luego, nadie se cree que la mayor transformación de la Justicia en década se pueda hacer con estas cifras, es ridículo".

Por último, el consejero ha recordado el "gran esfuerzo" que está realizando el Gobierno de Juanma Moreno, que se encontró "la Justicia completamente abandonada. A los Gobiernos anteriores no les interesaba la Justicia, estaban ocupados en otros asuntos con la Justicia", ha aseverado.

"De hecho, si en 20 años solo se ha implantado la nueva Oficina Judicial en un 2% de los partidos judiciales como dice el Ministerio, ese 2% se ha desarrollado y consolidado en la etapa de Moreno, los otros 14 años de gobiernos anteriores han sido estériles. Por no hablar de la nueva Oficina Fiscal, que a la llegada del PP solo había dos proyectos piloto y actualmente está implantada en toda Andalucía", ha concluido.