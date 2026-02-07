Moreno advierte del posible desalojo de un centenar de vecinos de Ubrique (Cádiz) por movimientos en la tierra

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios de comunicación durante visita zonas inundadas de Córdoba como consecuencia de la borrasca Leonardo, a 7 de febrero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este sábado del posible desalojo de un centenar de vecinos del municipio de Ubrique (Cádiz), como consecuencia de los movimientos que hay en el agua subterránea y que provoca movimientos de tierra tras las fuertes lluvias registradas por las borrascas en los últimos días.

En una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press, Moreno ha señalado que la preocupación actual esta "no solo en el cielo, sino también en el suelo", debido a que, según ha explicado, las laderas que entornan la localidad están colmadas de agua y "están empezando a provocar desprendimientos y corrimientos de tierra que pueden llegar a ser muy peligrosos". "Es lo mismo que entonces ha pasado con Grazalema", ha precisado.

Asimismo, el presidente autonómico ha destacado que la prioridad actual de la Junta de Andalucía es asegurar aquellas zonas donde pueden haber peligro y velar por la seguridad de los vecinos y afectados.

Cabe recordar que los efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz están trabajando en Ubrique en la colocación de mallas para controlar los posibles desprendimientos de piedras y ramas que puedan producirse y que la corriente de río que discurre por este municipio, y que lo hace con fuerza desde hace varios días, transcurra lo más limpia posible de maleza y no obstruya el alcantarillado.

Así lo ha informado el Consorcio de Bomberos, que ya ha realizado en los últimos días otro tipo de tareas próximas a este río, como retirada de cinco grandes árboles y el desbroce de toda la maleza para evitar obstrucciones del cauce.

En Ubrique se afanan durante todo el día en achicar aguas de casas y otros equipamientos, así como de encauzar el agua que corre por sus calles debido a que las abundantes lluvias que llevan cayendo en este municipio desde que esta semana, con la borrasca Leonardo, y ahora con Marta, está provocando que su río baje con fuerza y que el subsuelo no pueda soportar las grandes cantidades de precipitaciones.

Así se ha estado trabajando en la trasera de la guardería donde ayer se registró el desprendimiento del parte del muro de contención del río en su lateral, y en proteger viviendas de zonas que pudieran ser objeto de anegación por agua.

Sobre las tareas realizadas por Bomberos en este municipio, se ha apuntado que se está trabajando junto a operarios en la colocación de grandes sacos de arena y otros elementos para evitar el derrumbe de edificaciones y de taludes y para canalizar las aguas que corren por la localidad.

Para ello, se han instalado pasamanos y líneas de vida como medida de seguridad, dados los arrastres y deslizamientos de terreno a causa del agua, para que los operarios puedan trabajar sin riesgo, ya que la maquinaria pesada no puede acceder por riesgo de hundimiento del terreno.

Como medida preventiva, se han desalojado algunas viviendas y se ha recomendado a otros ocupantes de instalarse en las partes más altas de sus domicilios. Todo ello para prevenir también los posibles efectos de la lluvia que sigue cayendo en Grazalema y Villaluenga, y que desciende hasta la localidad de Ubrique.

Asimismo, se han apuntalado y afianzado rocas con riesgo de caída, realizado achiques de agua en viviendas y calles y ayudando a los vecinos con las filtraciones de agua en sus casas. También se han colocado maderas y otros elementos de contención en algunas calles como la de San Martín para canalizar el agua.Bomberos ha previsto también una caída de la línea en toda la localidad, tanto de telefonía como de datos de internet debido a los efectos de la borrasca.